10 jaar cel gevraagd voor 225 miljoen euro aan coke 1,5 TON DRUGS ACHTER VALSE WAND OP VISSERSBOOT SIEBE DE VOOGT

27 november 2018

02u24 0 Oostende Nico H. (57), een powerboatracer uit Oostende, hangt 10 jaar cel boven het hoofd. Op zijn vissersboot Bounty II is achter een valse wand ruim anderhalve ton cocaïne aangetroffen, met een straatwaarde van 225 miljoen euro. Ook H.'s Nederlandse zakenpartner riskeert als leider van de bende 10 jaar gevangenis.

Het onderzoek naar Marnix V.R. (53) uit het Nederlandse Almere en Oostendenaar Nico H. (57) ging al eind 2015 van start. De zakenpartners hadden op dat moment twee boten in hun bezit waarmee ze volgens het openbaar ministerie gedropte pakketten cocaïne oppikten op zee. "Het MIK (Maritiem Informatie Kruispunt, red.) stelde op 29 januari 2016 vast dat een van de boten in het zog van een groot schip voer", deed procureur Christophe Bergez het verhaal uit de doeken.





Ferrari

"Het rare vaarpatroon dat daarna werd vastgesteld, verwees volgens het MIK op een mogelijke drop-off. De volgende dag spoelde 350 kilo cocaïne aan op de stranden van Westkapelle, net over de Nederlandse grens. Wellicht heeft een van de schepen van H. en V.R. het pakket gemist."





De onderzoeksrechter besliste na het aanspoelen van de drugs de telefoons en uitgaven van beiden onder de loep te laten nemen. De mannen bleken te leven van enorme cashstortingen op hun rekening. Ze maakten met het geld grote sier. Nico H. investeerde grote bedragen in de aan- en verkoop van boten. Zijn vrouw kocht met het geld onder meer een Ferrari 430 Scuderia. "Kort na het aanspoelen van de cocaïne kocht H. de Bounty II aan. De boot vertrok op 6 mei vorig jaar naar Kaapverdië. Hij meerde aan in de haven van Mindelo, waar H. ook aanwezig was. Op 29 mei vertrok de Bounty opnieuw richting Oostende."





Bij aankomst aan de Hendrik Baelskaai in Oostende vielen de speurders binnen op de vissersboot. Bij een eerste zoeking vonden ze aanvankelijk geen drugs, maar bij de tweede poging troffen ze 1.538,2 kilogram cocaïne aan, verpakt in 65 zakken, achter een valse wand in het schip. De drugs hadden een straatwaarde van liefst 225 miljoen euro. "H. stond in voor de financiële en logistieke kant van de trafiek", aldus Bergez. "Hij gaf aanwijzingen aan zijn bemanning en was als uitstekend powerboatracer een expert in boten. Hij hielp onder meer mee met het plaatsen van de valse wand." H. hangt nu 10 jaar cel boven het hoofd, net als zijn zakenpartner Marnix V.R. "Hij was eerst van plan om zelf naar Kaapverdië te reizen, maar liet zich uiteindelijk vervangen door H. Hij ging ook trafieken bespreken in Colombia en Oekraïne." Voor de stuurman van de Bounty vorderde het parket 5 jaar cel. De partner van Nico H. hangt twee jaar boven het hoofd. De boekhouder van de bende riskeert 4 jaar cel, net als 4 bemanningsleden. Pleidooien op 11 februari.