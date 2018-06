1.700 bridgespelers goed voor 1,6 miljoen 06 juni 2018

Vandaag start in het Kursaal het Europees kampioenschap bridge voor teams. Maar liefst 1.700 deelnemers uit 34 landen, goed voor ruim 100 teams, zakken naar Oostende af. Ook in 2010 en 2013 was het kampioenschap te gast in het Kursaal. Oostende kaapte dit jaar zelfs de organisatie voor de neus van de Spaanse stad Barcelonaweg. Zowat alle deelnemers overnachten in lokale hotels, wat de economie een serieuze boost geeft. De return wordt geschat op 1,6 miljoen euro. "Het Europees kampioenschap en andere soortgelijke internationale events dragen bij tot een kwalitatief imago van de stad. Ze zetten Oostende op de kaart als congresbestemming", meent Peter Craeymeersch van Toerisme Oostende. "Het is belangrijk dat wij als locatie de trekker zijn voor grote activiteiten met een grote economische return." Het kampioenschap loopt tot zaterdag 16 juni. Info: www.eurobridge.org. (TVA)