1.387 mensen op wachtlijst en toch staan 41 woningen bij Sociaal Verhuurkantoor leeg (en de huur wordt doorbetaald ) Leen Belpaeme

03 april 2019

15u51 0 Oostende Er staan zo'n 41 van de 238 panden van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) in Oostende leeg. Het aantal panden is de voorbije jaren fors gestegen, maar dat gebeurde zo snel dat het SVK niet kon volgen. Niet leuk voor mensen die wachten op een woning, maar ook niet voor het SVK, dat de huur van de leegstaande panden moet blijven betalen. Er worden nu extra mensen aangeworven.

In 2014 had het SVK nog 78 panden om te verhuren aan personen met een laag inkomen en een hoge woonnood. Op dit moment zijn dat er al 238. “Dat is een enorm snelle groei, wat ertoe geleid heeft dat het met de bestaande personeelsbezetting niet mogelijk was om tijdig alles te verhuren. Daardoor stonden op 1 januari van dit jaar 41 panden in Oostende leeg”, licht schepen en voorzitter van het SVK Natacha Waldmann (Groen) toe. “Leegstand bij het SVK is een groot probleem, omdat het SVK zélf huur betaalt aan eigenaars voor de panden die ze in beheer hebben. Als niemand zijn intrek neemt in een pand, zijn er voor die woning geen inkomsten en betaalt het SVK dus maandelijks voor lege huizen. Dat is pure geldverspilling, en dat willen we nu zo snel als mogelijk een halt toeroepen.” Daarnaast is de woonnood ook groot. “Er staan 1.387 mensen op de wachtlijst om een woning te huren bij het SVK weliswaar in Bredene en Oostende samen. Het is niet logisch dat er zoveel panden leegstaan terwijl er zo’n lange wachtlijst is.”

Werkdruk te hoog

De medewerkers van het SVK staan niet enkel in voor woningbeheer, maar ook voor huurbegeleiding. Ze leggen regelmatig huisbezoeken af, wijzen huurders op eventuele problemen en helpen hen om oplossingen te vinden voor uitdagingen waar ze voor staan. “Door de grote leegstand is het huidig personeel op dit moment te veel bezig met toewijzingsprocedures en administratie. Zo gaat de kern van hun job voor een stuk verloren. De medewerkers hebben dringend nood aan wat ademruimte, want de werkdruk is door de maandelijkse financiële aderlating bijzonder groot.” zegt Waldmann.

Koerswijziging

Daarom wil het huidig bestuur van het SVK een duidelijke koerswijziging. “We zetten nu dus in eerste instantie volop in op het wegwerken van de leegstand en werven hiervoor ook twee extra medewerkers aan. Er werd vorige maand al een nieuwe coördinator aangesteld nadat er al tien maanden geen coördinator meer was. Zodra de leegstand weggewerkt is zullen we terug inzetten op groei.”