1.300 kindjes rapen paaseieren in Leopoldpark 03 april 2018

02u26 0

Op heel wat plaatsen en tuinen konden kinderen afgelopen weekend paaseieren rapen. In Oostende is er sinds enkele jaren een grote Paaseierenraap in het Leopoldpark. Dat werd ook dit jaar een overrompeling. Zondag waren maar liefst 1300 kinderen van de partij om eitjes te rapen samen met de enthousiaste paashazen. Je kon op voorhand inschrijven per leeftijdsgroep. Er waren aparte zones voorzien per groep. De ganse Paasvakantie zijn er nog tal van culturele activiteiten voor kinderen tijdens Springtij. KAAP Vrijstaat O. bouwt hun café bijvoorbeeld om tot een Springtijkaffee. Kinderen kunnen er in de eerste week van de paasvakantie dierenmaskers maken en op de laatste dag van de paasvakantie is er opnieuw een voelkwartet. De Grote Post richt zich op de allerkleinsten met Voelgewoel en heeft ook enkele theaterproducties voor kinderen. Via www.springtij-oostende.be





Vind je een volledig overzicht van alle activiteiten. (LBB)