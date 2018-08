1.100 kindjes liepen verloren aan zee in juli 07 augustus 2018

02u46 0 Oostende Aan de Belgische kust liepen in één maand tijd nooit meer kinderen verloren dan in de maand juli. Alles samen gaat het om 1.100 kinderen. Ter vergelijking: in 2017 liepen 'slechts' 877 kindjes verloren tijdens de volledige zomer. "Opvallend is ook het aantal ernstige interventies dat reeds werd uitgevoerd. In meerdere gemeenten kwamen personen, vooral kinderen, ernstig in de problemen toen ze zich lieten verrassen door de sterke en verraderlijke stroming", zegt An Beun van de Kustreddingsdienst.

Tot op heden was de absolute 'recordmaand' juli 2006 toen 1.049 kinderen verloren liepen. Dat aantal wordt nu dus overschreden. Koploper is Oostende: daar moest de voorbije maand maar liefst 398 keer gezocht worden naar een kind. Ook in Blankenberge hadden ze het druk. Daar stopte de teller de voorbije maand op 250. "Het was elke dag zéér druk", bevestigt hoofdredder Tom Cocle. Bredene sluit de rij met amper 11 interventies voor verloren gelopen kinderen. De recordcijfers hebben natuurlijk veel te maken met het aanhoudende mooie weer van de voorbije weken. "Gelukkig worden alle verloren gelopen kinderen binnen de tien minuten met hun ouders verenigd", zegt het IKWV, dat graag nog eens wijst op de gratis polsbandjes.





Polsbandjes

De gratis polsbandjes met de afbeeldingen van Maya de Bij en Bumba zijn erg populair. De voorraad vliegt de deur uit: héél wat displays mochten reeds bijgevuld worden omdat ouders en kinderen actief op zoek gaan naar de bandjes. "Het is fijn om te zien dat ouders en begeleiders van kinderen hun verantwoordelijkheid opnemen", zegt Johnny Devey, voorzitter van IKWV. "De leuke kortingen of acties van het initiatief www.kust.promo zijn natuurlijk ook een goede stimulans om een bandje op te pikken." De vooruitzichten voor augustus zijn alvast veelbelovend. Het wordt ook de komende tijd dus op de koppen lopen aan de kust. "We roepen iedereen op om waakzaam én voorzichtig te zijn", besluit de Kustreddingsdienst. (MMB)