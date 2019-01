1.000 KVO-fans trekken naar bekermatch in Gent: “Tickets sneller dan verwacht uitverkocht” Timmy Van Assche

22 januari 2019

13u52 0 Oostende Donderdag om 20.45 uur neemt KV Oostende het in de halve finale op tegen AA Gent. Maar liefst duizend Kustboys zullen hun ploeg aanvuren in de Arteveldestad. Daarmee is het supportersvak helemaal uitverkocht.

“De vorige bekermatchen in Moeskroen en Eupen kregen al flink wat belangstelling, dus we hadden vooraf een goed gevoel over de ticketverkoop. Maar we schrokken ervan hoe snel alle tickets de deur zijn uitgevlogen”, vertelt persverantwoordelijke Bram Keirsebilck. “We hadden zelfs een extra promocampagne gelanceerd met acteur Sebastien Dewaele en burgemeester Bart Tommelein, maar die was zelfs overbodig. (lacht) De supporters waren ons gewoonweg voor. Jammer dat het bezoekersvak in Gent niet meer supporters aan an, want vermoedelijk hadden we zeker nog eens 500 kaarten kunnen verkopen.”

Burgemeester present

Ook burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) zakt donderdag af naar Gent en vat post tussen de fans in het bezoekersvak. “Ik vertrek al om 18 uur met de supportersbus bij restaurant De Vlasschaard. Dit is een historische kans om opnieuw een bekerfinale te spelen en misschien weer Europees voetbal te halen. Ik was er ook bij toen KV Oostende in Marseille speelde en dat is voor mij nog altijd een van de mooiste dagen van de afgelopen jaren. Leuk detail: mijn kabinetschef Margot Neyskens komt uit Gent en supportert eigenlijk voor de Buffalo’s”, knipoogt Tommelein. “Oostende heeft trouwens de kans om nog twee andere bekers te winnen: in het volleybal met vrouwenploeg Hermes en basketbal met Filou Oostende.”

Tegenprestatie

Als tegenprestatie voor het uitverkochte bezoekersvak zullen Sebastien Dewaele en Tommelein het lied ‘Op de vissemarkt’ zingen voor aanvang van de competitiematch van zondag tegen Club Brugge. De 200 eerste bezoekers krijgen een gratis hotdog. De terugwedstrijd in de beker is al volgende woensdag om 20.45 in de Versluys Arena. “Momenteel zijn er 1.500 tickets verkocht voor de terugmatch. De ticketverkoop is vooral afhankelijk van het resultaat van komende donderdag”, besluit Keirsebilck.