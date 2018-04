"Zware straf lost drankprobleem niet op DOODRIJDER TANKSTATION RISKEERT 12 JAAR CEL SAM OOGHE

28 april 2018

02u29 0 Oostende "

Geert W. , die op 22 januari dronken inreed op een tankstation en daarbij een dodelijk slachtoffer maakte, riskeert 12 jaar celstraf. Zijn advocaat vroeg om rekening te houden met de problemen van zijn cliënt. "Deze man is ziek. Celstraf zal hem niet helpen, begeleiding wel."





Geert W. (53) had te veel gedronken. Zo veel zelfs, dat de politie hem pas kon ondervragen nadat hij zijn roes uitgeslapen had. En dat was niet de eerste keer. W. had vóór 22 januari al vijf veroordelingen van de politierechtbank achter zijn naam staan. In 2015 pleegde hij nog vluchtmisdrijf na een ongeval in zijn thuisstad Oostende. Toen had hij 2,64 promille in zijn bloed, het equivalent van tien glazen alcohol. Begin dit jaar liep het fataal af. W. reed met zij nieuwe wagen binnen in de Texaco in Drongen, net op het moment dat de Nederlander Gerrit de Heus (67) er met collega's een koffietje dronk. De Heus overleefde de klap niet. Zijn twee werkmakkers werden zwaargewond afgevoerd, maar redden het. De gewonden en de nabestaanden van De Heus werden al voor tienduizenden euro's vergoed. Gisteren moest W. opnieuw verschijnen, ditmaal in het proces over de strafmaat. Het parket vorderde vijf jaar cel. In normale omstandigheden is dat de maximumstraf, maar door het ongunstig verleden van W., riskeert hij tot tien jaar gevangenis, én twee jaar bijkomend van een ander vonnis. "Maar waarom?", vroeg advocaat Walter Van Steenbrugge zich af. "Waarom geen straf op mensenmaat? Ik heb het gevoel dat mijn cliënt maar zo streng mogelijk gestraft moet worden, zonder rekening te houden met zijn persoonlijkheid."





Volgens de gerechtsdeskundigen heeft W. een psychische stoornis en is hij alcoholverslaafd. "Drinken of niet: dat is voor hem geen vrije keuze", pleitte Van Steenbrugge. "Deze man heeft een ziekte. Hij is gevlucht naar de fles door de druk van zijn professioneel leven. Sinds enkele jaren is hij een keukenverkoper. Dat is een keihard beroep met moordende concurrentie. Net die 22ste januari had hij een belangrijke verkoop afgerond. Daarom kraakte hij met enkele collega's een fles cava, en dat was een fout. Eigenlijk mag mijn cliënt niet drinken. De gevangenis is geen oplossing - hij heeft begeleiding nodig."





Excuses

Van Steenbrugge vraagt strenge probatievoorwaarden zonder celstraf. Het parket volgt die redenering niet en wil een bestraffing. Een geëmotioneerde W. nam zelf ook het woord. "Wat kan ik zeggen? Ik schaam mij kapot. Elke dag zie ik die beelden voor mijn ogen, de slachtoffers. Ik lig er 's nachts van wakker. Via deze weg wil mijn excuses aanbieden. Er zijn geen woorden voor." Het vonnis is voor 18 mei.