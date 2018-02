"Zwaarste show van mijn leven" OLIVIER LAURENT BRENGT HOMMAGE AAN JACQUES BREL IN KURSAAL LEEN BELPAEME

23 februari 2018

02u34 0 Oostende Olivier Laurent brengt op 5 oktober een unieke hommage aan Jacques Brel in het Kursaal van Oostende. De artiest bracht zijn show al meer dan 80 keer op de planken in Parijs. Het is zijn eerste optreden met 'La vie est Brel' in België. Oostende heeft ook een bijzondere betekenis voor de artiest omdat zijn grootmoeder hier woonde.

Op 9 oktober zal het exact 40 jaar geleden zijn dat Jacques Brel overleed. In die week, op vrijdag 5 oktober, wordt een unieke hommage gebracht op het podium van het Kursaal aan één van de belangrijkste artiesten die België ooit heeft gekend. Olivier Laurent staat momenteel maandenlang in een uitverkochte theaterzaal in Parijs. Het personage van Brel komt tot leven in de persoon van Olivier. Hij doet dan ook veel meer dan de stem van Brel na. "Ik heb jarenlang geoefend om elk detail juist te krijgen. Als ik nu op het podium kom, dan word ik een andere man. Als ik iemand imiteer, dan wil ik dat perfect doen en niet gaan overdrijven."





Zwaarste optreden

Olivier Laurent brengt het verhaal van de muziek en de mens samen met twee muzikanten. "We hebben de oude look van Brel overgenomen. Artiesten als Gilbert Bécaud en Jacques Brel hadden geen led-show nodig. Die konden met hun charisma onmiddellijk een zaal inpalmen. Ik hou de bezetting daarom bewust klein. We willen de muziek zo dicht mogelijk bij het origineel houden. Een groot orkest was zijn stijl niet." De show duurt 1,5 uur en is zeer intens voor Olivier Laurent. "Dit is echt de zwaarste show van mijn leven. Na elk optreden ben ik paar kilo kwijt", vertelt de artiest. In Vlaanderen trad hij nog niet veel op, maar in Frankrijk raakt hij steeds meer bekend.





Schilderijen

Voor Olivier Laurent is het een blij weerzien met de stad waar zijn grootmoeder en haar ouders vroeger verschillende apotheken uitbaatten onder de naam De Pratere. Tot hun cliënteel behoorden James Ensor en Leon Spilliaert.





"Ze waren toen nog niet zo bekend en hadden geen geld om medicijnen te kopen en ze betaalden daarom onder meer met de gift van een schilderij. Deze schilderijen zijn nog steeds in het bezit van de familie", vertelt Olivier. Ook Brel is verbonden met de stad. Hij zeilde graag en haalde zijn vaarbrevet in Oostende. Op de Oostendse kaaimuren vind je ook de geschilderde muzieknoten terug van "Mijn vlakke land", één van de bekendste nummers van Jacques Brel.





Info en tickets via www.jacquesbrelhommage.be