"Zuurstoftekort in Spuikom tast oesters niet zwaar aan" 30 augustus 2018

02u34 0 Oostende Het zuurstoftekort door algenbloei in de Spuikom, met grote vissterfte en de vernietiging van het bodemleven tot gevolg, zal geen impact hebben op het oesterbestand van De Oesterput. Dat zegt zaakvoerder Jacky Puystjens.

"Mijn oesters waren in goede conditie en kregen een tik, maar ze herstellen zich. Oesters zijn ook niet vatbaar voor giftige toxines van blauwalgen", aldus Puystjens. Afgelopen weekend werd de Spuikom door de sluiswachters enkele keren geleegd en gevuld met zeewater. De waterkwaliteit is opnieuw op peil en watersport en visserij werden maandag opnieuw toegelaten. "Maar om hetzelfde scenario te vermijden, moet er een automatisch meetsysteem komen dat de kwaliteit van het water registreert en de sluizen in werking zet. Toen de Spuikom leeg stond, zagen we dat de fauna en flora op de bodem volledig dood is. Dat zal jaren nodig hebben om zich te herstellen, dus kan men zich niet nog een fout veroorloven. Mijn oesters bevinden zich gelukkig niet op de bodem, maar in hangmanden. Dat was hun redding", zegt Puystjens.





De oesters die er nu groeien, zijn overigens nog niet voor consumptie. "Want de oogstperiode is pas vanaf december ", aldus Puystjens.





Volgens het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) kunnen de oesters pas in de voedselketen terechtkomen na een controle van de exploitant zelf én van het FAVV. "Gevaar is er dus niet", zegt Dorine Van Geert van het FAVV. (BBO)