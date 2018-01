"Zoveel meer dan een sterrenwacht" BOUW 'SPACE SCIENCE CENTER' START BEGIN MAART LEEN BELPAEME

02u36 0 rv Een toekomstbeeld van het Space Science Center in Oostende. De werken starten binnenkort, in 2019 moet het gebouw klaar zijn. Oostende Oostende heeft in 2019 een 'Space Science Center'. De werken langs de Duinkerkseweg starten begin maart en kosten 1,6 miljoen euro

Patrick Jaecques, al jarenlang een van de drijvende krachten achter de vereniging voor amateursterrenkundigen in Oostende, zal vanaf 7 februari de Oostendse dienstencentra bezoeken om de plannen voor een sterrenwacht toe te lichten. De werken kunnen immers nog dit voorjaar van start gaan. Patrick geeft de voorkeur aan de naam Space Science Center in plaats van sterrenwacht. "We streven naar een totaalconcept, met aandacht voor sterrenkunde én voor ruimtevaart." Het gebouw langs de Duinkerkseweg zou in 2019 moeten klaar zijn. "Het wordt niet zomaar een lokaal voor een vereniging. Er komt een interactieve exporuimte waar we willen inspelen op de actualiteit. In 2019 zal het bijvoorbeeld vijftig jaar geleden zijn dat de mensheid voor het eerst op de maan was."





LBB PATRICK JAECQUES, VZW ASTROPOLIS

Schoolbezoeken

Op dinsdag en donderdag zullen scholen het Space Science Center kunnen bezoeken. "We zullen rekening houden met de leerplannen, maar we organiseren ook activiteiten die de kinderen aanspreken, zoals robots of raketten bouwen." Het gebouw zal ook beschikken over een cafetaria, een workshopruimte en een auditorium. Er komt ook een modern planetarium met de nieuwste technologie. De koepel op het gebouw wordt de blikvanger.





De vzw wil met drie personeelsleden alles laten draaien. "Maar we hebben ook veel vrijwilligers waarop we kunnen rekenen. Onze leden zullen hier uiteraard ook terecht kunnen. Dat zal de vereniging zeker een boost geven. We willen ook een jongerenwerking oprichten voor kinderen van 8 tot 12 jaar oud. De bedoeling is vooral om wetenschap op een leuke manier in de kijker te zetten. Als je aan een 8-jarige leert hoe hij satellietbeelden uit de lucht kan plukken, vindt hij dat fantastisch", vertelt Patrick.





150.000 euro gezocht

De stad Oostende geeft het project een financiële duw in de rug, maar vzw Astropolis zal instaan voor de werking. "We krijgen steun van de stad, maar we hebben nog steeds zo'n 150.000 euro nodig om het gebouw volledig in te richten. We zullen daarom nog een crowdfunding opstarten."