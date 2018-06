'Zorgparkeren' treedt in voege 13 juni 2018

02u32 0 Oostende Het 'Zorgparkeren' is vanaf vandaag in voege. Oostendenaars kunnen een parkeerplaats aanbieden aan zorgverstrekkers ter hoogte van hun inrit, oprit of garage.

Als bewoner kun je bij de stad een sticker bekomen, die zichtbaar kan bevestigd worden ter hoogte van de inrit, oprit of garage. Ook zorgverstrekkers kunnen hun cliënten zo'n sticker bezorgen. De thuisverplegers zelf kunnen bij de koepel Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) terecht voor een zorgparkeerkaart met daarop hun naam en gsm-nummer. Geïnteresseerde bewoners kunnen de sticker afhalen aan de balie in het stadhuis. Als zorgverstrekker kun je voor een parkeerkaart terecht bij het SEL, de stadsbalie of de werkgever. "Het parkeren is kosteloos, maar mag niet langer duren dan twee uur", duidt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). "Als een bewoner onverwacht uit de garage dient te rijden, dan kan hij of zij de zorgverlener bellen met de vraag zo snel mogelijk de wagen te verplaatsen." De aanbieder stelt de plaats voor de inrit 24 op 24 en 7 op 7 ter beschikking. Zorgverstrekkers luiden al lang de alarmbel. "De zorgverstrekkersplaatsen worden vaak ingenomen door andere wagens, maar er is amper controle", klinkt het bij verschillende thuisverplegers. "We krijgen 5 euro voor een hygiënische verzorging. Als je één boete krijgt, omdat er geen alternatief was om je wagen kwijt te raken, heb je een dag voor niets gewerkt." Afwachten of het nieuwe reglement soelaas brengt.





(TVA)