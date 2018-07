'Zon dag kind' is een viering van het leven 27 juli 2018

Elke theatervoorstelling heeft zijn publiek, dat is ook zo op Theater aan Zee.





Eén voorstelling tijdens deze editie zal het publiek niet te zien krijgen, op één kindje per dag na. Met 'Zon dag kind' werd een bijzonder mooi project op poten gezet voor in totaal 10 kinderen die een groot verlies hebben meegemaakt. Zij varen 's morgens vroeg uit en helpen de zon te laten opkomen samen met de Zonneprinses, gespeeld door Karlijn Sileghem. Als actrice is ze doorgaans een groter publiek gewoon, maar dit project zal haar nog lang bijblijven. Elke avond ontvangt ze een kindje aan de Hendrik Baelskaai. Ze speelt samen met cellist Frans Grapperhaus een schipperskoppel dat op garnalen vist, samen met hun roze hondje. Het kind krijgt de overnachting als verrassing van een familielid of ouder en weet nog van niets. Om 5 uur 's morgens zit de Zonneprinses aan hun bed en vraagt of ze willen helpen om de zon te laten opkomen.





Zon wakker maken

"Ik vertel dat ik een belangrijke taak heb. Ik moet elke morgen de zon wakker maken. Maar die is soms wat koppig en telkens wordt een kindje uitgekozen om mij te helpen, want het licht in de ogen van een kind geeft nog zo veel licht dat de zon zeker opkomt", vertelt de actrice. Voor één dag gaat dat kind door de dag met de gedachte dat het voor licht gezorgd heeft voor iedereen. Curator Barbara Raes ontwikkelde het ritueel voor kinderen die iets of iemand verloren hebben. "Dat kan gaan om een thuisland, een ouder of een zus. De kinderen zijn tussen 7 en 11 jaar." Het verhaal zit vol fantasie en iedereen speelt een rol om dat ene kind een onvergetelijke ervaring te bezorgen. (LBB)