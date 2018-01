"Zo veel harten veroverd met haar aanstekelijke lach" AANGRIJPEND AFSCHEID VAN VERKEERSSLACHTOFFER JULIE DAIVIER (21) BART BOTERMAN

22 januari 2018

02u36 0 Oostende In een volle Sint-Janskerk in Oostende is zaterdag afscheid genomen van de 21-jarige Julie Daivier, die vorige week donderdag om het leven kwam bij een verkeersongeval met haar fiets in de Gistelsesteenweg. De treurnis en het ongeloof onder haar vele vrienden en haar familie is groot. "Jouw verlies is niet eerlijk", sprak vriendin Maithe. "Met jouw aanstekelijke lach heb je zoveel harten veroverd", zei Bjorn.

"We kenden elkaar nog maar 3,5 jaar en je was al meer dan een vriendin, een echte zus", sprak vriendin Maithe. "Al twee keer vierden we samen onze verjaardagen, want die liggen dicht bij elkaar. Dat kan helaas niet meer. En mijn verjaardag zal nooit nog hetzelfde zijn. Jouw verlies is niet eerlijk. Je was zo'n sterke vrouw met het hart op de juiste plaats. Soms hadden we ook 'schiertjes', zoals jij ze noemde. Maar dan zei je ook meteen: schiertjes heb je enkel met iemand die je lief hebt."





Tekening

Neef Gilles had het over Julies optimisme en haar lach, die op iedereen aanstekelijk werkte. "Tegen jou kon ik alles zeggen. We hebben samen uren aan een stuk gelachen, ook toen we klein waren en ons verstopten op zolder. Jij maakte alles plezant en iedereen kende je als Julie met de glimlach. Bedankt voor alles." Vader Luc Daivier, moeder Sandra Muylle en halfbroertje Alexander (7), die een tekening had gemaakt voor mee in de kist, zaten er verslagen en vol verdriet bij. Priester Henk Gevaert vertelde over de gesprekken die hij met hen had, en omschreef Julie als een lief, zachtaardig, integer, optimistisch, hardwerkend meisje. Dat werd duidelijk in haar opleiding Toerisme, waar ze haar liefje Ruben leerde kennen, en haar job bij Hotel Ter Streep in Oostende. Op 1 februari zou ze bij TUI aan de slag gaan.





Onuitwisbare sporen

De priester getuigde ook over toen hij langs de plaats van het ongeval reed. "Ik zag Ruben er staan. 'Donderdag breng ik verse bloemen', vertelde hij. 'Dan is het ongeval precies een week geleden. Zo wordt dit een plek om nooit te vergeten. Hij werd overmand door verdriet", aldus de priester. Ook Bjorn, vriend van vader Luc, nam het woord. "We missen Julie nu al zo erg. Als ik zie hoeveel mensen hier aanwezig zijn, denk ik dat Julie in zo veel levens onuitwisbare sporen heeft achtergelaten. Met haar aanstekelijke lach heeft ze zo veel harten veroverd." Hij sprak zijn kameraad Luc toe en vertelde nog over die fatale donderdagavond.





Eten in de oven

"We hadden toen een leuke babbel en je praatte honderd-uit en vol trots over Julie. Je kreeg plots een sms'je en las het luidop voor: 'Papa, ik heb gegeten. Jouw eten staat in de oven. Morgen slaap ik thuis.' Amper een kwartier later nog een sms'je: 'Politie aan de deur, is alles ok, Luc?'. Je ging bellen en kwam overstuur terug. Het noodlot had toegeslagen, al wisten we nog niet hoe erg het was. Een ongeval heeft een toekomst uitgewist en een jong leven vol belofte, dromen en idealen weggemaaid. Woorden die jullie kunnen troosten, bestaan wellicht niet", besloot Bjorn. Het lichaam van Julie wordt gecremeerd en de urne wordt bijgezet in de begraafplaats in de Stuiverstraat in Oostende.