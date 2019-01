“Zeg niet zomaar ‘viswinkel’ tegen aquariumspeciaalzaak” Timmy Van Assche

02 januari 2019

17u23 0 Oostende Eén voor één sloten ze de afgelopen jaren de deuren, maar in Oostende heb je nog één van de weinige aquariumspeciaalzaken. Discus, in de Stenenstraat 16, bestaat al sinds begin jaren zeventig. “Noem ons geen viswinkel, hé”, knipogen zaakvoerders Dorine Schoof en Cédric.

In de kustregio vind je nog maar weinig speciaalzaken die zoet- en zeewatervissen verkopen. ‘Aquarium Discus’, zo heet de zaak voluit, is een van de weinige in onze streek. Je vindt er niet alleen talloze soorten vissen, maar ook alle benodigdheden zoals aquaria, voeding, alle materialen en attributen om het aquarium op te leuken en de vissen te prikkelen. “Mijn papa Jos en mama Christine startten de zaak begin jaren zeventig. Papa was zelf even als hulp actief in een speciaalzaak, geraakte ‘gebeten’ van de hobby en begon toen zelf een zaak”, vertelt dochter Dorine. Samen met haar man Cédric is ze nu zaakvoerder. “Wij namen de zaak van mijn ouders over in 2000, maar waren al langer actief in de winkel. Hoeveel vissen wij verkopen? (denkt na) Goh, toch wel zeker 450 soorten zoetwatervissen en nog eens 125 soorten zeewatervissen. Door onze ervaring hebben we alles over de vissen geleerd. Twee van de meest populaire zeewatervissen die we hier hebben, is toch wel de koraalduivel en de witborstdoktersvis. Bij de meest verkochte vissen rekenen we de guppy’s. Dat zijn kleine zoetwatervisjes die makkelijk te onderhouden zijn. Ook de kleine kardinaaltjes horen hierbij. De kleurrijke maanvisjes gaan ook vlot over de toonbank.

Geen ‘viswinkel’

De meeste vissen worden in Azië gekweekt, een minderheid gevangen in Zuid-Amerika. Je hebt er een warm klimaat, waardoor je gemakkelijk in de natuur kan kweken. Stel je voor dat we de vissen hier moeten kweken, dan zou de energiefactuur door het plafond schieten. Let op: wij betalen al flink wat kosten om de watertemperatuur netjes op 24 graden te houden – ideaal voor vissen.” Katten en honden zijn populaire huisdieren, maar wat met vissen? “Je moet ze zien als levende decoratie. Het is rustgevend en leuk om naar te kijken. Maar het is geen schilderij: je moet de vissen en hun aquarium netjes onderhouden om hen een mooi leven te geven. Vissen houden, dat is eigenlijk een hobby. Zie het als een kleine tuin: je moet er graag af en toe aan werken om die netjes en gezond te houden. Kijk, wij zetten de klanten op weg met alle mogelijke info. Want laat ons duidelijk zijn: we zijn een aquariumspeciaalzaak, geen viswinkel. (lacht) Daar koop je alleen vis om te consumeren.”