"Ze waren erg geïnteresseerd" KONING ALBERT EN KONINGIN PAOLA CHARMEREN OOSTENDSE JONGEREN LEEN BELPAEME

15 maart 2018

02u47 0 Oostende Koning Albert en koningin Paola kwamen gisteren naar Oostende om de tentoonstelling Het Vlot te bezoeken en gingen in de namiddag ook langs bij Habbekrats in het Huis aan Zee.

De tentoonstelling Het Vlot, samengesteld door Jan Fabre en Joanna De Vos, was een must voor het koningspaar. Ze kennen de kunstenaar namelijk al langer. In opdracht van koningin Paola versierde Fabre in 2002 nog het plafond van de grote spiegelzaal van het paleis met groen-blauwe schilden van kevers. Jan Fabre en Joanna De Vos waren gisteren dan ook aanwezig om koningin Paola en koning Albert rond te leiden. Ze gaven telkens toelichting bij de werken in de Venetiaanse Gaanderijen, de Mercator, de Dominicanenkerk en het werk van Michaël Borremans voor het Kursaal. De jongens van Koninklijk Werk Ibis zorgden voor de verwelkoming.





Tekeningen

Het culturele bezoek werd gecombineerd met een gesprek met jongeren in het Huis aan Zee op de zeedijk. Met Oostende, Genk, Mechelen, Tienen en Gent zijn er vijf OverKop-huizen geopend in Vlaanderen, dankzij de meer dan 4 miljoen euro dat ingezameld werd met Rode Neuzen Dag. Jongeren kunnen gemakkelijk binnen en buiten wandelen in de OverKop-huizen voor ontspanning, maar ook voor snelle professionele psychologische hulp. Het Huis aan Zee, zoals het OverKop-huis werd gedoopt, is onderdeel van de werking van Habbekrats. Oprichter Chris Van Lysebetten en Rode Neuzen ambassadrice Evi Hanssen verwelkomden het koningspaar samen met heel wat kinderen en jongeren. Zij overhandigden tekeningen en namen maar wat graag foto's. Sommige kinderen wisten niet meteen wie nu die koning precies was, maar vonden de koninklijke aandacht wel heel tof.





Habbekrats

Vooral koning Albert zorgde voor een gemoedelijke sfeer. "Zijn die vissen eetbaar?", grapte hij over de grote versieringen die aan het plafond hangen. Hij vroeg verder nog hoeveel plaats er is in het huis. "Als er niet genoeg plaats is kunnen jullie nog altijd het stadhuis gebruiken."





Waarop burgemeester Johan Vande Lanotte inspeelde. "Hier zitten enkel brave kinderen." En de toon was gezet voor een gesprek met 8 jongeren die vaak naar Habbekrats komen. "Het was een gezellig gesprek. Ze waren erg geïnteresseerd", vertelt Keanu Paija Pun (15) uit Oostende. "Ik kom al vijf jaar naar Habbekrats. Het is leuk omdat er plezante activiteiten zijn, maar als ik problemen heb op school of thuis, dan staan de begeleiders ook klaar om te helpen." Keanu was vereerd met het koninklijke bezoek. "Ik was in het begin wel nerveus, maar toen maakte Albert enkele grapjes en viel de spanning weg."





Ook Axana Pottier (15) vond het een hele eer. "Het is goed dat ze eens komen kijken naar de werking van Habbekrats. Ik kom al van mijn 9 jaar en ik voel me hier goed."