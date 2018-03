'Woondecoratie Cornelis' bestaat 40 jaar 14 maart 2018

'Interior by Cornelis' mag veertig kaarsjes uitblazen. De bekende decoratiezaak heeft twee filialen in de Nieuwpoortsesteenweg en is nog altijd een echte familiezaak.





"Papa Patrick Cornelis startte de zaak samen met zijn broers Ronny en Roland. Maar eigenlijk was onze grootvader zelfs nog veel langer geleden begonnen met een eigen schilder- en meubelzaak", vertelt zoon Robby, die net als zijn broer Ruben nauw betrokken is bij de dagelijkse werking. Zijn moeder, Nathalie, buigt zich over de boekhouding en verder zijn ook zijn vrouw Hanne, die vormgeefster is, en zijn neef Geert actief in het bedrijf. "Net omdat de hele familie nauw betrokken is, is de zaak zo'n succes." In totaal werken er 32 personeelsleden. Het uitgebreide klantenbestand reikt van Knokke tot De Panne, Brugge en Diksmuide en zelfs tot Gent. (TVA)