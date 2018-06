"Wisten dat er nauwe contacten zijn" JOHAN VANDE LANOTTE, SP.A 08 juni 2018

Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a), nu nog coalitiepartner van Tommelein, is naar eigen zeggen niet verrast door wat er aan het licht komt. "We wisten dat er nauwe contacten zijn tussen N-VA en Open Vld. Het enige dat voor hen telt, is ons - de Stadslijst - uit het bestuur krijgen. Die negativiteit is hun bindmiddel, terwijl wij op een positieve en progressieve manier Oostende verder willen vernieuwen. Open Vld heeft al van bij het prille begin gezegd dat ze ons uit het bestuur wil. Wij hebben met onze Stadslijst eerst ons programma voorgesteld, dan pas de kieslijst. Het is nu wel duidelijk dat de kiezer kan opteren voor een coalitie Open Vld-N-VA of de Stadslijst. Dit verhaal mag de samenwerking binnen de huidige meerderheid niet belemmeren. De Oostendenaar mag niet de dupe zijn."