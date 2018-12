‘Winter kick-off’ zet uitgaansbuurt op de kaart bij start kerstvakantie Timmy Van Assche

11 december 2018

18u51 0 Oostende Voor de tweede keer vindt in de Langestraat en uitgaansbuurt een ‘Winter kick-off’ plaats. Hiermee wil het stadsbestuur uitgaan in Oostende in een positief daglicht zetten.

Na vijf geslaagde editie van ‘Montmartre summer kick-off’ vond vorig jaar een eerste winterse editie plaats. De reacties waren lovend, waardoor een vervolg niet kon uitblijven. Heel concreet is iedereen welkom op zaterdag 22 december bij het podium in de Langestraat. Twee dj’s kruipen achter de draaitafels. Om 21 uur start Mortiblush, om 23 uur volgen Matimo en Goose. Het event duurt tot 1 uur, maar uiteraard blijven alle cafés en clubs in de buurt veel langer open. “Uitbaters kunnen kiezen om een tap te plaatsen op hun vergund terras, zodat klanten makkelijker bediend worden”, zegt schepen Krista Claeys (CD&V). “Dit evenement en haar zomerse variant hebben als duidelijk doel om uitgaan in Oostende in een positief daglicht te zetten.”