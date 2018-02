"Wijk rond Hertstraat herleeft" UITBATERS ENSORITO BREIDEN UIT MET APERITIVO BAR TIMMY VAN ASSCHE

13 februari 2018

02u38 0 Oostende Julie Coopman en Anthony Caulier van restaurant Ensorito openen in de Hertstraat, waar nu kledingzaak Lily is, hun Aperitivo Bar. "De wijk tussen de Langestraat en Adolf Buylstraat is overduidelijk aan het herleven", vertelt het koppel.

In de Dorpsstraat, tegenover de bekende Ensorkerk, ligt de sfeervolle zaak van Julie Coopman (30) en Anthony Caulier (34). Ensorito ademt een en al Italiaanse authenticiteit en biedt puike gerechten uit de laars van Europa. Niet verwonderlijk, want de oma van Anthony was Italiaanse. Het koppel is er al tien jaar actief en waagt zich nu aan een uitbreiding. In de Hertstraat openen ze eind april Aperitivo Bar, in het gebouw waar nu kledingzaak Lily van Ellen Distave gevestigd is.





"Eigenlijk waren we tien jaar geleden aan het twijfelen tussen twee panden: datgene waar we nu gevestigd zijn en het gebouw in de Hertstraat. Omwille van de zonnige en toeristische ligging kozen we voor de Dorpsstraat. We hebben het ons geen moment beklaagd, maar toch hielden we het adres in de Hertstraat steevast in ons achterhoofd", vertelt het Oostendse koppel.





Barolo

"Al enkele jaren spelen we ook met het idee om een nieuw concept te lanceren, geïnspireerd op de Italiaanse 'aperitivo'-cultuur. Toen we hoorden dat het pand van Ellen vrijkwam, besloten we er vol voor te gaan. In grootsteden als Milaan en Rome is het de gewoonte om in de vooravond of later op de avond nog een goed glas te drinken met een hapje. Concreet zal je kunnen nippen van onder meer vermout, negroni, amaretto, amaro, maar evengoed een glas Barolo. Tegelijk kunnen klanten een bordje bestellen en zelf hapjes kiezen van een rijkelijk gevulde antipastibar." Ellen Distave zal begin maart haar nieuwe Lily openen aan de overzijde van de straat, in april gaan de sleutels van haar vroegere winkel naar Julie en Anthony. Tommy (29), de broer van Julie, wordt mee het gezicht van Aperitivo Bar.





Chez Paulette

De zone rond de Hertstraat werd lang als stadskanker bestempeld, maar dat lijkt steeds minder zo. "We merken dat de hele wijk tussen de Langestraat en Adolf Buylstraat aan een heropleving bezig is", vervolgt het koppel. "Zo opende onlangs ook restaurant Chez Paulette in de Madridstraat en daarvoor nog Entrepot Lafayette. Naar de kant van de zeedijk wordt gewerkt aan het nieuwe urbanhotel Royal Astor. Daarenboven heb je nog authentieke adresjes zoals Grieks restaurant Kreta en ijssalon Maxim. Het plaatje klopt. Je ligt tussen de winkel- en uitgaansstraat en dat levert een gemengd publiek van shoppers, werknemers en jongeren op."





Ellen Distave zelf juicht de komst van Julie en Anthony toe. "Het is boeiend om zien hoe wijken kunnen veranderen. Je merkt het in Parijs, Londen en Amsterdam, maar dus ook in Oostende. Alvorens ik hier zo'n zes jaar geleden met Lily begon, stond het pand in de Hertstraat al vier jaar leeg. Met enkele handelaars, zoals van Brutus, Maxim en Passe-Vite, trokken we aan hetzelfde zeel om de buurt op de kaart te zetten. Dat werpt nu haar vruchten af. Ik ben ook benieuwd naar het effect van het bouwproject op de Cinema Rialto-site (zie boven)." Net als Aperitivo Bar zal ook de nieuwe Lily een terrasje tellen. Horecazaak Passe-Vite zal verhuizen tegen de zomer. Maar dat de wijk herleeft, valt af te leiden uit het feit dat het pand al binnen de twee weken verkocht was.