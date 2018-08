"Wij dragen géén geitenwollen sokken" VZW NEW ETHICS PROMOOT VEGANISTISCHE LEVENSSTIJL LEEN BELPAEME

22 augustus 2018

02u27 0 Oostende "West-Vlaanderen is voor veganisten het hol van de leeuw", lachen Femke D'hondt en Davy De Schrooder. Met hun vzw New Ethics willen ze mensen de veganistische levensstijl leren kennen. Ze verdelen onder meer een gratis magazine met recepten en interviews.

Veganisten eten geen dierlijke producten. Uiteraard geen vlees en zuivelproducten, maar ook bijvoorbeeld geen honing. Ze zoeken plantaardige alternatieven. De meeste veganisten zijn ook heel erg bekommerd om dierenwelzijn. Er bestaan niettemin heel wat vooroordelen over veganisme. Daarom willen Oostendenaars Femke D'hondt en Davy De Schrooder op een laagdrempelige manier mensen samenbrengen en informeren. "Er bestaan al organisaties die zich met het thema bezighouden, maar nog niet in West-Vlaanderen. Je moet al snel richting Gent voor evenementen rond veganisme. Daarom hebben we in het hol van de leeuw New Ethics opgericht. West-Vlaanderen is immers de provincie van de veehandelaars en vissers", vertelt Davy. De twee Oostendenaars willen meer mensen laten kennismaken met veganisme. "We hebben de vzw al in december 2017 opgericht, maar we hebben eerst zes maanden in de luwte gewerkt om al onmiddellijk met een eerste project naar buiten te kunnen komen. We hebben een magazine gemaakt die gratis zal verdeeld worden. We presenteren enkele gerechten die je kan maken met simpele ingrediënten die iedereen in de koelkast heeft liggen, maar geven ook inspiratiebronnen voor een veganistische levensstijl. Ook organisaties zoals Sea First Foundation en de Proper Strand Lopers worden in de kijker gezet." Acteur Pol Goossen zette zijn schouders onder het initiatief. "Ik ben blij dat ze mij hebben gevonden om dit project te mogen steunen. Ik ben trots om hier te zijn en me te kunnen inzetten voor dierenwelzijn", vertelde de acteur bij de voorstelling gisteren.





Vegan foodtrucks

Een volgende project staat al in de steigers. "Op 9 en 10 februari 2019 organiseren we in Duin en Zee Vegan A'Fairs. Er zullen foodtrucks staan en er worden lezingen, demonstraties en workshops gegeven. We werken met het principe dat je betaalt wat je wil", aldus Femke D'hondt. Zelf is ze al sinds haar 15de vegetariër en ook al drie jaar volledig veganistisch. "Eens je optiek is veranderd, vergt het weinig moeite om veganistisch te leven. De eerste twee maanden moet je veel verpakkingen bekijken in de winkel, maar nu weet ik al blindelings wat kan en wat niet. Persoonlijk is mijn motivatie vooral het dierenwelzijn, maar als vzw focussen we ons ook op de positieve effecten op het milieu. Als vzw worden we trouwens goed onthaald. We hopen mensen die van dieren houden te kunnen tonen wat veganisme precies inhoudt."