"Weer bewijs: we hebben elkaar nodig" LEERLINGEN HELPEN SENIOREN OP WEG MET TABLET LEEN BELPAEME

22 maart 2018

02u45 0 Oostende Terwijl Lelia uitleg krijgt van Ietundé en Cyntia over hoe ze een foto kan plaatsen op Facebook, tonen Jeffke en Kiani aan Regina dat ze via YouTube liedjes kan opzoeken van Frans Bauer. De leerlingen van het KA Pegasus kwamen gisteren naar OC De Schelpe en waren voor één keer de leermeester om de ouderen op weg te helpen met hun iPad.

"Ik wil een foto doorsturen, maar die staat in de iCloud. Moet ik die dan eerst opslaan?", vraagt Lelia Van Cleemput (71). Naast haar zitten Cynthia Degrande (16) en Ietundé Delanghe (15). Ze weten het antwoord niet meteen, maar ze willen het graag eens bekijken. Het probleem is al snel opgelost en Lelia kan de foto doorsturen. "Aah, zo doe je dat", klinkt het duidelijk tevreden. "Je moet dan ook met je tijd meekunnen", vindt ze. "Jongeren hebben ouderen nodig, maar omgekeerd ook. Ik ben blij dat ze ons willen helpen. Ik wilde enkele dingen weten over Facebook en ik kan er nu mee weg", vertelt de senior. De drie dames kunnen het goed met elkaar vinden. "Ik vind het wel tof. Ik heb zelf iets bijgeleerd over iCloud", vertelt Ietundé.





Frans Bauer op YouTube

Iets verderop krijgt Regina Maas deskundige uitleg van Jeffke Evans en Kiani Bouvroy. Ze vertelt dat ze graag naar Frans Bauer luistert. "Als je op YouTube zijn naam intikt, dan kan je naar de liedjes luisteren", vertellen de jongens. "Wil je het zelf eens proberen ?" Regina heeft nog geen tablet, maar wil graag een smartphone kopen. "Ik wilde eens kijken hoe het werkt." Jeffke en Kiani zijn vooral verrast over hoeveel ze eigenlijk wel weten. "Wij zijn met die technologie opgegroeid en voor ons lijkt het allemaal normaal. Ik besef nu dat we eigenlijk veel weten zonder dat we het doorhebben."





De stad zet steeds meer in op de samenwerking met scholen en de ontmoetingscentra. "De leerlingen leren omgaan met andere mensen, maar ze komen ook te weten welke vragen er leven bij de ouderen en ze leren iets uitleggen. Het is bovendien een echte meerwaarde voor onze bezoekers omdat de vragen die ze hebben ook echt opgelost worden. Steeds meer senioren gebruiken een tablet om te communiceren met hun kleinkinderen of voor het sociaal contact", vertelt schepen Nancy Bourgoignie (sp.a). Yen Peeren, leerkracht gedrags- en cultuurwetenschappen ziet heel wat voordelen voor zijn leerlingen. "De leerlingen zelf zijn altijd heel enthousiast. Ze volgen Humane Wetenschappen dus ze zijn meestal wel sociaal aangelegd, maar zo zien ze dat ouderen op een andere manier naar de iPad kijken. Hun denkbeeld over oudere mensen wordt soms ook aangepast. Ze doen echt wel hun best en één leerlinge bracht zelfs taart mee voor in de pauze."