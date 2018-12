“Website op dieet gezet” Nieuwe website voor stad Oostende Leen Belpaeme

04 december 2018

17u11 0

De Stad Oostende heeft een gloednieuwe website gelanceerd. “We hebben vooral ingespeeld op de manier waarop de bevolking onze website gebruikt. Het merendeel gaat onmiddellijk naar de zoekfunctie om te vinden wat ze nodig hebben. Vroeger werkte die zoekfunctie weliswaar niet zo goed. We hebben de startpagina vereenvoudigd zodat mensen in eerste instantie enkel de zoekmachine zien. Alle overbodige items hebben we weggelaten. We hebben ons daarvoor laten inspireren door Google”, licht webmaster Jan Dewulf toe. De startpagina valt op in al zijn eenvoud. “Geef zelf je zoekterm in en de zoekmachine brengt je naar de gewenste informatie. Bij elke zoekactie krijg je ook de contactgegevens en openingsuren van de betreffende dienst te zien.”

Toegankelijke website

De website is nu ook veel toegankelijker. “We scoorden al goed wat de digitale toegankelijkheid betreft. Toch tonen we met de nieuwe site nog meer ambitie: als één van de eerste Belgische overheidswebsites zijn we klaar voor de strengste Europese normen inzake toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Door de lettergrootte en het kleurencontrast moet het voor slechtzienden of mensen met kleurenblindheid toch mogelijk zijn om de website te gebruiken. De website is compatibel met software voor blinden waardoor de tekst bijvoorbeeld kan voorgelezen worden”, zegt ook schepen Kurt Claeys.

Digitaal loket

Op de vorige website kon je bepaalde documenten aanvragen om ze daarna thuis toegestuurd te krijgen. “Met trots kunnen we zeggen dat we nu over een volwaardig digitaal loket beschikken: met een paar klikken kan je niet enkel op eender welk moment documenten bestellen, maar worden ze je luttele minuten later ook digitaal toegestuurd. We streven ernaar om in de loop van 2019 de aanvragen van alle documenten van de dienst Burgerzaken volautomatisch te maken.”