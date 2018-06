"We zetten zijn levenswerk verder" HULDE AAN GUIDO SIX TIJDENS CLARINET CHOIR FESTIVAL LEEN BELPAEME EN GUDRUN STEEN

18 juni 2018

02u28 1 Oostende 1.200 klarinettisten brengen volgende maand een hommage aan de overleden directeur van het Conservatorium aan Zee. Guido Six wordt namelijk beschouwd als de vader van de clarinet choirs. "We zetten zijn levenswerk verder."

Guido Six verongelukte samen met zijn zoon Jef op 30 oktober 2015. Hij wordt wereldwijd nog altijd geprezen voor zijn initiatieven in de muziekwereld. Het is dan ook geen toeval dat klarinettisten van overal ter wereld van 6 tot 11 juli naar Oostende afzakken voor het Guido Six International Clarinet Choir festival. Guido leerde het instrument als kind bespelen. "Destijds koos je niet zelf je instrument, je kreeg wat er op dat moment beschikbaar was bij Onder Ons in Wervik", vertelt echtgenote Chantal Vandekerckhove. "Het is hem echter bevallen, want hij werd al op zijn achttiende beroepsmuzikant bij de muziekkapel van de rijkswacht." Ondertussen gaf hij ook les en in 1994 werd hij directeur van het Conservatorium in Oostende. "Het stadsbestuur vroeg soms wel eens of hij wilde optreden met enkele leerlingen uit zijn klas. Daarna volgden klarinetstages met drie dagen van musiceren en concerten geven. Van daaruit is Claribel, dat ondertussen omgedoopt werd tot het Claribel Clarinet Choir Guido Six, gegroeid", blikt Chantal terug.





Festival

Vanaf 6 juli kun je het beste van de klarinetwereld aan het werk zien tijdens het Clarinet Fest. Familie en vrienden zetten daarmee het werk van Guido verder. "We hebben in 1992 al een festival georganiseerd in Gent en in 1999 in Oostende. Het was de bedoeling de organisatie nog eens terug te halen naar hier. We zouden dit samen organiseren, maar nu doe ik verder met mijn zoon Bert, schoonbroer Gaby en Eddy Vanoosthuyse", vertelt Chantal.





Tijdens het festival zijn er meer dan 250 optredens met topmuzikanten. "Er komen klarinettisten van Japan tot Argentinië, maar ook solisten van alle Europese orkesten. Er komen zelfs twee klarinetkoren uit Brazilië. Guido had ooit instrumenten gegeven aan hen. Ze wilden speciaal voor deze hommage dan ook afkomen naar België. Ze hebben enkele concerten gegeven om hun tickets te betalen. Het festival wordt meer dan de moeite voor iedereen die van muziek houdt. Ook wij zullen optreden met Claribel. We spelen allemaal nieuwe muziek van Belgische componisten. We spelen het openingsconcert, maar zorgen ook voor de afsluiter op de zeedijk van Mariakerke met vuurwerk. We zullen de twee laatste werken die Guido gearrangeerd heeft spelen."





Er zijn optredens in Thermae Palace, Kinepolis, Conservatorium aan Zee en het Kursaal. "Wat ook nieuw is, zijn de composers in residence. Tijdens deze concerten wordt enkel muziek gespeeld van componisten als onze eigen Bart Picqueur."





Meer info op www.clarinetfest2018.com.