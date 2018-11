"We voelen dat het helpt bij de verwerking" PIANO BRENGT EMOTIES NAAR BOVEN OP PALLIATIEVE ZORG AZ DAMIAAN LEEN BELPAEME

07 november 2018

02u23 3 Oostende In de Palliatieve afdeling van AZ Damiaan staat sinds kort een vleugelpiano. Muziek helpt de patiënten en hun familie om enerzijds te ontspannen en rust te vinden, maar het roept ook emoties op.

De palliatieve zorgeenheid van AZ Damiaan, waar patiënten verblijven in hun laatste levensfase, probeert zo goed als mogelijk de thuissituatie na te bootsen. Zo beschikt de eenheid over een keuken, leefruimte en 6 studio's. Dat helpt om de patiënten en hun familie zoveel mogelijk de kans te geven om emoties bespreekbaar te maken en te ventileren. Zo is ook het idee gegroeid om muziek een plaats te geven op de palliatieve eenheid. "Het is de werkgroep oncologie die besliste om een piano aan te kopen. We hebben daarvoor enkele sponsors nodig gehad, die we heel erg dankbaar zijn. Hij staat hier al enkele maanden en wordt regelmatig gebruikt", vertelt dr. Randal D'hondt. "Hoofdverpleegkundige Johan Snoeck is onze pianoman, maar er komen ook mensen van het Conservatorium om te spelen. De piano heeft hier echt zijn plaats. We voelen dat het helpt bij de verwerking van wat hier allemaal gebeurt. Hoe moeilijk het ook is", aldus dr. D'Hondt.





De pianomuziek doet zowel patiënten, hun familie maar ook het personeel deugd. "Muziek kan onder meer herinneringen oproepen. Zo was er een dame van 80 jaar die hier regelmatig zit. Ik speelde Love Story. Ze vond dat heel aandoenlijk en werd emotioneel. Dat zijn heel mooie momenten waarbij emoties naar boven komen", licht Johan Snoeck toe. "Er zijn ook mensen die zeggen dat het deugd doet en rust brengt. Bij een andere vrouw kwam haar zoon vragen welk nummer gespeeld werd. Zijn moeder had gevraagd om het nummer te spelen op haar begrafenis."





Gerust gevoel

"In het begin vroegen we ons af of het niet zou storen voor mensen die bij een familielid aan het sterfbed zitten, maar iemand zij net dat het hem een gerust gevoel gaf om te weten dat er iemand in de buurt was. De muziek brengt dus echt wel iets teweeg, ook bij ons team."





Pianiste Tina Reynaert speelt op zondag telkens een uurtje op de afdeling. Ze bracht daarnaast ook al leerlingen mee van het Conservatorium. "Ik geef les improvisatie. De leerlingen hadden zelf stukjes gemaakt rond de afdeling. De leerlingen uit het zesde leerjaar vonden het interessant om de afdeling te leren kennen. Het is wel een intense ervaring. Zelf vind ik het best aangrijpend als ik speel. Je staat heel dicht bij de mensen", vertelt Tina. Toch komt ze met plezier.





Klassieke muziek

"Ik vind het leuk dat ik de dingen waarmee ik bezig ben kan combineren met vrijwilligerswerk. Ik kan op deze manier ook klassieke muziek bij de mensen brengen en dat is heel verrijkend."