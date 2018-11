"We stoppen op een hoogtepunt" ROCKBAND THE VAN JETS HOUDT HET NA 15 JAAR VOOR BEKEKEN BART BOTERMAN

07 november 2018

02u26 3 Oostende De Oostendse rockgroep The Van Jets heeft gisteren op Studio Brussel zijn afscheid aangekondigd. "We willen stoppen op een hoogtepunt", zegt frontman Johannes Verschaeve. Er volgen nog enkele releases en over een jaar is er een afscheidsconcert.

The Van Jets, opgericht in 2003, dat zijn Oostendenaars Johannes Verschaeve (38, frontman), zijn broer Michael Verschaeve (36, drummer), Frederik Tampere (38, bassist) en Aalternaar Wolfgang Vanwymeersch (41, gitarist). Fans van het eerste uur herinneren zich ongetwijfeld de jonge knapen die de overwinning op Humo's Rock Rally 2004 onverwacht naar zich toetrokken. Als echte rocksterren zagen ze er nog niet uit, maar hun muziek - met de single Ricochet - klonk veelbelovend. Datzelfde jaar was er ook de winst van het rockconcours Verse Vis in De Zwerver in Leffinge, zodat The Van Jets mochten aantreden op Leffingeleuren als opener op zaterdag. Wie had toen gedacht dat ze vijf keer op Rock Werchter en Pukkelpop zouden spelen en evenveel keer op 1 zouden staan in De Afrekening op Studio Brussel? "Wij alvast niet", zegt frontman Johannes. "Op de grote podia spelen was voor ons wel een jongensdroom, maar niet onze ambitie. We genoten van wat op onze weg kwam en werden niet gepusht door managers of producers. Zo konden we ons eigen ding doen, misschien de sleutel tot succes", aldus Johannes.





Kippenvel

Hun carrière nam de vlucht vooruit en de albums volgden elkaar op: Electric Soldiers in 2007, Cat Fit Fury in 2010, Halo in 2012, Welcome to Strange Paradise in 2015 en Future Primitives in 2017. De jonge knapen van toen moesten zich gaandeweg aanpassen aan het imago van rockidool. "Het voelde raar om nageroepen te worden op straat. Plots mochten we ook gratis binnen op optredens. Elke dag leek onze band groter te worden en dat was overrompelend. Maar we hebben dat goed verteerd. We bleven met de voeten op de grond en met dolgedraaide fans hadden we gelukkig nooit te maken. Integendeel, we kregen enkel liefde en dat bezorgde ons telkens kippenvel op optredens", gaat Johannes verder. "Het voelde ook als thuiskomen telkens we in Leffinge of Oostende speelden en onze vroege fans terugzagen." Na jaar 15 jaar houdt de band ermee op. "Ons leven is te druk geworden met onze bezigheden en zijprojecten. We wilden stoppen op een hoogtepunt en niet nodeloos verder doen. In een andere bezetting spelen is geen optie, want we zijn dikke vrienden en The Van Jets zou nooit hetzelfde zijn met sessiemuzikanten. Samen uit, samen thuis." De fans hoeven voorlopig niet te treuren, want er komen nog enkele releases in het voorjaar van 2019. En op 31 oktober 2019 is er een afscheidsconcert in de AB in Brussel. "Wat we daarna zullen doen? We vinden onze weg wel, al dan niet in de muziekwereld. Wolfgang heeft zijn eigen bands Two Dead Boys en Elefant. Frederik werkt al jaren bij een muzieklabel en mijn broer Michael is sportpsycholoog. Dat kan ook in de muziekwereld van pas komen. Ikzelf ben al aan het experimenteren met muziek, maar heb nog geen concreet plan. We zien wel", zegt Johannes.