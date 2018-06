"We stappen niet in rechtse coalitie" WOUTER DE VRIENDT, GROEN 08 juni 2018

Volgens de documenten van Wallijn zouden N-VA en Open Vld ook lonken naar Groen, maar daar benadrukken ze dat ze van een voorakkoord niets afweten. "Wij hebben veel ideeën voor een leefbaar en dynamisch Oostende. Daarover met anderen praten, is absoluut zinvol. Bijna elke partij heeft ons al op de koffie uitgenodigd. Hoe meer collega's zich in ons programma kunnen vinden, hoe beter", zeggen Wouter De Vriendt en Natacha Waldmann. "Maar ons doel is een progressief, vernieuwend beleid. Wij stappen niet in een rechtse coalitie. Van een voorakkoord weten wij niets, wij hebben respect voor de kiezer. Groen groeit, er is een unieke kans op een sterke, progressieve partij. Om die trendbreuk te realiseren, moeten wij sterk scoren."