"We promoten onszelf én Oostende" RAPPERS KLEINE SANDERS EN SKUMIC BRENGEN NUMMER UIT ALBUM TIMMY VAN ASSCHE

02 maart 2018

03u04 0 Oostende De tweede aflevering van Belgium's Got Talent, vanavond vanaf 20.40 uur op VTM, wordt gekleurd door streekgenoten. Rappers Kleine Sanders en Skumic willen de vierkoppige jury overtuigen met snedige teksten, terwijl Fried Ringoot uit Westende zijn vrouw eert met een zelfgeschreven lied.

Oostendenaars kijken vooral uit naar de passage van rappers Kleine Sanders en Skumic. Het duo doet al langer West-Vlaamse podia daveren en heeft in onze regio een grote aanhang. "We werken bijna zes jaar samen en de zaken lopen heel goed", vertellen Dylan 'Kleine' Sanders (22) en Gauthier 'Skumic' Deleersnijder (25). "Aanvankelijk deden we mee voor de grap. We hadden het idee om ietwat verwijfd en als 'over the top' metroseksuele typetjes een sketch op te voeren. Maar al snel hadden we door dat we hiermee nooit door de preselectie zouden geraken", lachen ze. "We willen wel degelijk au sérieux genomen worden. We kozen er uiteindelijk voor om een nummer te brengen van ons album 'Ostende', dat door het grote publiek goed wordt ontvangen. We promoten niet alleen onszelf, maar ook onze stad. Belgium's Got Talent biedt ons de kans om eens voor een volledig ander en breder publiek op te treden. Da's natuurlijk mooie reclame. We hopen zo ver mogelijk te geraken in deze wedstrijd."





3 liter icetea

Wie Kleine Sanders op televisie zal zien, zou hem in het echt misschien niet meer herkennen. Hij is namelijk ruim vijftien kilogram vermagerd in enkele maanden tijd. "Ik ga nu drie keer per week sporten. Ik dronk dagelijks bijna drie liter icetea, maar dat heb ik nu ingeruild voor drie liter water. De combinatie sport en gezonde voeding maakt een wezenlijk verschil. Ik voel me goed, maar ik laat de mensen oordelen of ik er ook beter uitzie", knipoogt Kleine.





"En bij deze willen we nog eens uitdrukkelijk de groetjes doen aan presentatrice An Lemmens", sluit het duo met een romantische noot af.