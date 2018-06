"We mikken op 7.000 fans per match" GROOTSTE SCHERM OM RODE DUIVELS TE VOLGEN IN WELLINGTONRENBAAN TIMMY VAN ASSCHE

14 juni 2018

02u50 0 Oostende Wie niet naar Rusland kan afzakken om de Rode Duivels te steunen, hoeft in de Wellingtonrenbaan niks van de WK-gekte te missen. "Hier staat het grootste scherm van Vlaanderen", oppert organisator Olivier Orlans.

Maandag om 17 uur bekampen de Rode Duivels Panama. In de Wellingtonrenbaan staat met van 'To Russia with love' een groots evenement gepland door KV Oostende en Eventor. Vandaag wordt er een LED-scherm geïnstalleerd van maar liefst 84m², het grootste in Vlaanderen. "Nergens anders zal je op zo'n spectaculaire manier de Duivels aan het werk zien. Er staat nóg een scherm van 15m², , acht kleinere tv's in de hall van de renbaan, twaalf in de vip-ruimte en nog een scherm van 15m² in de Bagatelle", vertelt Olivier Orlans van organisator Eventor, dat er ook Ostende Koerse organiseert. "Nog voor je de renbaan betreedt, word je ondergedompeld in een sfeervolle fanzone met voetbalspelletjes en gadgets." Om de matchen bij te wonen, betaal je 5 euro. Abonnees van KVO betalen 10 euro voor de drie groepsmatchen van de Belgen.





"We raden bezoekers aan om hun tickets op voorhand te kopen via wkinoostende.be of in het toerismebureau. Zo verlagen we de druk aan de kassa", vervolgt Orlans. "Wij verzorgen een totaalconcept met tifo's en gezang vóór aanvang van de match en een party na afloop. Maandag treedt DiMaro op, tegen Tunesië (23 juni) is het aan Partie Party en tegen Engeland (28 juni) The Green Onions. Dit wordt dus een groot feest."





KVO-kleuren

Patrick Orlans, directeur van KV Oostende en oprichter van Eventor vervolgt. "Het event krijgt de kleuren van KVO om onze club mee in de kijker te zetten. Tijdens de rust van elke match zullen nieuwe coaches Gert Verheyen, Franky Van der Elst en sportief directeur Hugo Broos met de fans op de foto gaan. Tijdens het vorige wk daagden tot 13.000 bezoekers per match op. Vermoedelijk zal het maandag wat minder zijn omwille van het vroege uur op een werkdag - we schatten tussen de 5.000 en 6.000 fans -, maar tegen Tunesië wordt het écht volle bak. We mikken op gemiddeld 7.000 bezoekers per match. De vip-pakketten gaan vlot de deur uit. Voor de match tegen Engeland zijn we bijvoorbeeld al uitverkocht met 200 man."





Als België doorstoot op het WK worden ook die matchen getoond. Maandag wordt ook Richard Orlans verwacht, grootvader van Olivier en papa van Patrick. Hij is met 86 jaar de oudste levende Rode Duivel. "Ik speelde midden jaren vijftig 21 keer voor ons land en scoorde vijf keer. Mijn mooiste herinnering is de 5-4 overwinning tegen Hongarije. In het Heizelstadion zaten toen 72.000 toeschouwers en ik scoorde twee keer. (lacht) Mocht ik nu bij de Rode Duivels spelen, dan hadden mijn (klein)zonen nooit hoeven te werken. Toen ik international was, werkte ik nog bij De Post. Uiteraard sta ik maandag op de eerste rij in Oostende."