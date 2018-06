"We gaan nog te vaak de zee op zonder gevaren te kennen" Nautisch dienstchef van het MRCC waakt over uw veiligheid op en in het water BART BOTERMAN

16 juni 2018

02u40 1 Oostende Réjane Gyssens (53), begrip in de zeevaart. Ze was de eerste vrouwelijke kapitein ter lange omvaart in België en waakt nu ook al negen jaar over de veiligheid op zee vanuit het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende (MRCC). En met de zomervakantie voor de deur belooft het daar druk te worden.

De zomermaanden aan de kust, dat is van oudsher een incidentrijkere periode. Stellen dat Réjane dan waakt over onze veiligheid, vindt ze net dat tikkeltje overdreven - "ik doe dat niet alleen". Maar als u straks in de problemen komt op of in het water, dan mag u zeker wel blij zijn dat zij zit waar ze zit.





Hoe ziet uw zomer eruit?

"Het is toch een drukke periode - altijd al geweest. Zeventig procent van onze jaarlijkse noodoproepen heeft te maken met waterrecreatie, zoals sportvisserij, surfen, zeilen, pleziervaart, of baden nabij het strand. Dan heb ik het bijvoorbeeld over motorpech, afgebroken kielen en masten, een man overboord, een surfer in de problemen, of een visser die door een pieterman gestoken is. Het spreekt voor zich dat we die incidenten in de winter veel minder zien. Eigenlijk wordt het al drukker in de paasvakantie, bij de start van het seizoen. En eens de zomermaanden aanbreken, volgt soms de ene oproep na de andere."





Zijn dat dan incidenten die eigenlijk te vermijden waren?

"Soms wel. Denk dan aan baders die in de problemen komen omdat ze buiten de bewaakte zones of periodes gaan zwemmen. Maar motorpech of een afgebroken mast? Dat zijn dingen die onverwacht kunnen gebeuren. Daarom is een regelmatige controle van het materiaal ook aangewezen. Belangrijk is dat watersporters, bootjes en jachten - hoe klein ook - uitgerust zijn met de nodige middelen om noodoproepen uit te sturen en te communiceren met de hulpdiensten. Nog te veel mensen gaan de zee op zonder de gevaren te kennen. Ook het dragen van een reddingsvest is nog te weinig een standaard."





U bent de vrouw die waakt over de veiligheid op zee. Mogen we dat zo stellen?

"Dat mogen jullie. (lacht) Al doe ik dat natuurlijk niet alleen. Ik ben Nautisch Dienstchef bij het MRCC, maar ons team telt zestien leden. Vergelijk ons met de noodcentrale 112. Onze hoofdtaak is 24/7 luisteren naar de maritieme noodfrequenties. Het grote verschil met de noodcentrale is dat wij de reddingsoperaties niet alleen in gang zetten, maar ook volledig coördineren. Als incidenten echt groot zijn - zoals de ramp met de Flinterstar (een vrachtschip dat in 2015 in de Noordzee botste met een tanker, red.) - dan neemt de gouverneur de leiding en word ik Directeur Commandopost Operaties. Het derde luik van mijn beroep is het uitschrijven van vergunningen voor bijvoorbeeld bijzondere transporten, zoals tijdens de bouw van de windmolenparken of het aanleggen van kabeltracés. Ook dat is waken over veiligheid."





U zit wel in een mannenwereld, hé? Nooit hinder van ondervonden?

"Vrouwen in de nautische wereld zijn inderdaad schaars, maar ik heb er zelf nooit problemen mee gehad. Toen ik in 1982 aan de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen ging studeren, waren we op 120 studenten met vijf vrouwen. Van die lichting hebben twee vrouwen - onder wie mezelf - een carrière in de zeevaart uitgebouwd. Destijds hadden de oudere generaties het moeilijk met vrouwen aan boord. Maar wanneer je het werk goed doet, dan dwing je dat respect stelselmatig af. In 1991 behaalde ik als eerste vrouw het brevet van kapitein ter lange omvaart. Ik bewees, althans voor mezelf, dat er in de scheepvaart geen glazen plafond is."





En hoe bent u dan bij het MRCC terechtgekomen?

"Daar ben ik eigenlijk ingerold. Na mijn studies heb ik tien jaar lang op koopvaardijschepen gewerkt, voor de rederij Ahlers Shipping. Dat betekende zeven maanden aan een stuk op zee vertoeven: twaalf uur per dag, en zonder vrije dagen. Na al die jaren wilde ik meer tijd maken voor mijn gezin, vrienden en mezelf. Ik vond een job aan wal als havenkapitein in Oostende. Dat werd een springplank naar het loodswezen, waar ik de leiding kreeg over de dagdagelijkse kustbeloodsing in de havens van Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. In 2009 stond de vacature voor Nautisch Dienstchef bij het MRCC open. En ik werd geselecteerd."





Mist u de zee dan niet in uw kantoor?

"Ik ben geboren en getogen in Oostende, de zee is nooit veraf. Ik ga vaak zeilen of sportvissen, en krijg dus regelmatig mijn dosis zeewater. Bovendien vaar ik geregeld mee met reddingsdiensten om op de hoogte te blijven van hun werking, vervoeg ik de kustwacht bij grootscheepse oefeningen, ... Trouwens, vanuit mijn kantoor zie ik de zee elke dag. (lacht)"





Hoe heeft u die microbe eigenlijk gekregen?

"Aangeboren, denk ik. De ene helft van mijn familie stond in het onderwijs, de andere koos voor de zee. Mijn grootvaders en ooms waren officier, kapitein, stoker of marconist op schepen. Ook mijn eigen dochter studeert aan de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen."





Tot slot: nooit overwogen om uw eigen boot te kopen?

"Eigenlijk niet. Ik ga genoeg varen voor het werk en heb veel vrienden en kennissen die me wel eens uitnodigen voor een zeiltocht of een namiddag vissen op zee. Ik hou vast aan het idee: 'koop je boot, werk je dood'. (lacht)"