"Wallijn is gaan lopen met geld uit partijkas" BJÖRN ANSEEUW, N-VA 08 juni 2018

Björn Anseeuw, N-VA's lijsttrekker, ontkent het vermeende akkoord. "Nu roddelen en kletspraat verkopen over een voorakkoord is makkelijk om een ander zwart te maken. Als Wallijn beweert dat er een ondertekend akkoord is, moet hij het op tafel leggen. Ik heb het alleszins niet. Wat hij aanhaalt, zijn interne mails en losse gesprekken. Het is simpel: wij willen Oostende een ander, beter bestuur te geven. Elke zichzelf respecterende partij toetst mogelijke pistes af en spreekt met collega-politici. Maar dat is iets anders dan een voorakkoord tekenen en je ziel verkopen. Dit is klinkklare onzin. Wij gaan uit van onze eigen sterkte."





Anseeuw gaat nog verder. "Dit is een wraakactie. Wallijn is door N-VA aan de deur gezet. Daarna durfde hij het nog aan om met een flinke geldsom uit onze partijkas te gaan lopen. Het gerecht zal hier zijn werk doen." Wallijn weerlegt en spreekt van laster. "Het gaat om een fractievergoeding van 740 euro waar Sofie Defever recht op had en die ik als penningmeester had overgeschreven."