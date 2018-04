'Vuile hoek' wordt groen plein STAD INVESTEERT 1,9 MILJOEN IN PROJECT LIJNBAANSTRAAT LEEN BELPAEME

21 april 2018

02u57 0 Oostende De Lijnbaanstraat, een nogal verloederde plek in het centrum, wordt na de zomer een groen plein met zitranden en bomen. De gevels krijgen een groene wand, speeltoestellen of een basketpleintje zijn een optie. Kostprijs: 1,9 miljoen euro. Pas in 2020 is het plein klaar.

Al in het bestuursakkoord stond de ambitie om de Lijnbaanstraat om te vormen tot een groen plein. Op dit moment is de straat een verloederde plek tussen de Kapellestraat en de Christinastraat met enkel parkeerplaatsen, een fietsenstalling en een toilet. De plannen zijn al twee jaar klaar, maar de stad wachtte bewust om ze uit te voeren. "Er zijn hier zo'n 70 parkeerplaatsen. We willen die niet van de ene op de andere dag laten verdwijnen zonder een alternatief te voorzien. We wachten daarom tot de parking onder de zeedijk klaar is. De werken starten na de zomer van 2019 en zijn klaar in juni 2020", vertelt schepen Jean Vandecasteele (sp.a).





Klimplanten

In zowel het zuidelijke als het noordelijke deel van de Lijnbaanstraat komen er groene eilanden met gras en bomen, telkens met een zitrand. "Voor de fietsers komen er fietsrekken onder het overdekte stuk naar de Witte Nonnenstraat. In de noordelijke Lijnbaanstraat zetten we een zelfreinigend toilet, dat ook toegankelijk is voor andersvaliden. Speeltoestellen of bijvoorbeeld een basketpleintje behoren ook tot de mogelijkheden", licht Vandecasteele toe. De pergola's aan de gevels krijgen weer meer begroeiing. "Met de hulp van de bewoners zal deze groene 'wand' met klimplanten het uitzicht nog meer verfraaien", vult Eli Devriendt van de dienst Openbaar Domein toe.





Lossen en laden

Het plan houdt ook rekening met de bereikbaarheid van de garages en het laden en lossen in de straat. "Tijdens het evenement Oostende voor Anker hebben we de hele site een week lang grondig in de gaten gehouden. Daaruit hebben we geleerd dat het laden en lossen eerder beperkt blijft en in een niet-afgebakende zone gebeurt. Laden en lossen neemt bovendien meestal minder dan 10 minuten in beslag en gebeurt vooral met bestelwagens. Dat wordt dus ook in de toekomst geen probleem, zelfs rekening houdend met ingevoerde venstertijden en een tonnagebeperking. Laden en lossen zal wel moeten gebeuren aan de westkant van de Lijnbaanstraat, met mogelijkheid om op de kop te keren", aldus de schepen.





Geen toeval

In afwachting van het begin van de werken werd in het noordelijke stuk al een parkeerverbod ingevoerd. In de vrijgekomen ruimte werden fietsenstallingen, planten en enkele banken geplaatst. De kostprijs voor de volledige herinrichting van de Lijnbaanstraat wordt geraamd op 1,9 miljoen euro. Schepen Vandecasteele heeft de plannen trouwens niet toevallig net voor de gemeenteraad van maandag voorgesteld. Groen zal daar het voorstel doen om van de Lijnbaanstraat een leefplein te maken.