'Voelschorten' prikkelen zintuigen mensen met dementie 30 november 2018

02u24 0

Een voelschort is een schort met daarop materialen die de zintuigen prikkelen, zoals kleurrijke linten, belletjes of verschillende vormen. Ze worden gebruikt bij mensen met dementie. Het idee komt van Nadia Hainaut. De organisatie S-plus las over het concept en de positieve gevolgen en zag er een mooi project in. In Oostende werkt de organisatie samen met Els Couvreur. Deze enthousiaste vrouw startte in het lokaal dienstencentrum De Schaperye een creaclub. Samen met andere creatievelingen maken zij daar voelschorten voor personen met dementie. De eerste exemplaren werden bezorgd aan het Woonzorgcentrum Sint-Jozef in Oostende. De vrijwillige naaisters waren van de partij om de schorten te overhandigen. (LBB)