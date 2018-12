‘Voelschilderij’ voor blinden in Mu.Zee: aanraken is voor één keer de bedoeling Leen Belpaeme

03 december 2018

13u28 0 Oostende Het Oostendse museum Mu.Zee heeft heel wat geboeide bezoekers over de vloer gekregen. Tijdens Museum De Lux werden enkele nieuwe pakketten voorgesteld van vzw mu-zee-um om een museumbezoek toegankelijk te maken voor iedereen. Voor dove mensen werd een visioguide ontwikkeld. Voor blinden of slechtzienden was er zelfs een voelschilderij van De Duizeling van Léon Spilliaert.

Op de Internationale dag voor mensen met een beperking nodigde mu-zee-um verschillende groepen uit om Mu.Zee te komen ontdekken op een bijzondere manier. De vzw heeft al een pak acties om kinderen warm te maken voor kunst, maar werkt sinds 2016 ook samen met zes andere musea in Europa aan het project Tandem. Doel is het uitwisselen en delen van kennis en know-how inzake toegankelijkheid van musea voor mensen met een beperking.

“Tijdens Museum De Lux willen we tonen waar we de voorbije twee jaar aan gewerkt hebben. We streven naar een inclusief museum waar alle doelgroepen hun gading vinden. Zo hebben we voor mensen met autisme een plan uitgewerkt zodat ze heel goed weten waar ze zijn in het museum en waar ze zich aan mogen verwachten. Voor mensen met een visuele beperking hebben we een pakket uitgewerkt met onder meer zweltekeningen, maar er staat ook een voelschilderij in het museum: De Duizeling van Léon Spilliaert. Kunstenaar Luc Van Soom heeft er vier maanden aan gewerkt. De donkere vlakken zijn uitgewerkt met reliëf en de lichte vlakken zijn glad gemaakt zodat slechtzienden het verschil kunnen voelen”, licht coördinator Ewout Vanhoecke toe.

Filmpjes met gebarentaal

Voor mensen met een auditieve beperking is dan weer een visioguide. Pascal Colasse vertelt in tien filmpjes in gebarentaal over de schilderijen in de expo rond James Ensor. “Veel beter dan gewoon een boekje om te lezen. Je kan meer uitdrukken in gebarentaal en veel bezoekers met een auditieve beperking hebben het liever visueel. Weinig musea hebben al zo’n initiatief, maar het is zeker een goede stap om meer mensen naar een museum te lokken”, vertelt Pascal.

Meerwaarde

Voor mensen met een mentale beperking werd een pakket gemaakt om de expo interactief te maken. Anouck Vierstraete was gisteren met een 14-tal mensen op bezoek in het museum. “We namen al graag deel aan Labo De Lux, waarbij onze mensen zelf creatief aan de slag kunnen. Dit is een mooie aanvulling. Het is leuk om in een kleine groep op een interactieve manier door het museum te wandelen. Kunst spreekt onze doelgroep anders minder aan, maar door er op een leuke manier meer over te vertellen, merk je wel dat ze geïnteresseerd zijn. Het is zeker een meerwaarde”, merkt Vierstraete nog op.

Mu-zee-um wil zoveel mogelijk mensen naar musea te krijgen. “Met Museum De Lux willen we het aanbod bekend maken, maar we stellen ons ook open naar andere musea om onze pakketten over te nemen”, zegt Vanhoecke nog.