"Vertraging bij verkoop kan stad zuur opbreken" Oppositie vreest voor rechtszaken rond Thermae Palace LEEN BELPAEME

27 juni 2018

02u44 1 Oostende De oppositie maakt zich grote zorgen. Hoewel de deadline al sinds maart is verlopen, heeft de stad nog steeds geen private investeerder aangeduid om Thermae Palace uit te baten en te renoveren. "Een lange procedureslag dreigt", waarschuwt Björn Anseeuw (N-VA).

We keren even terug naar 2016. De gemeenteraad keurde op 27 juni het voorstel goed om een oproep te doen naar kandidaten voor de renovatie en uitbating van Thermae Palace en de Koninklijke Gaanderijen. Er werd een procedure uitgewerkt om een private investeerder aan te duiden. Die mag het hotel en de Koninklijke gaanderijen kopen en restaureren en krijgt daarvoor 10 miljoen euro subsidies van Vlaanderen. De kosten voor de renovatie van Thermae Palace worden overigens geschat op zo'n 70 à 80 miljoen euro. Bijna twee jaar later is er nog steeds geen private investeerder aangeduid.





De commissie wees bouwgroep Willemen aan. De andere kandidaat, huidige uitbater Mark Vanmoerkerke haalde het nipt niet. Hij beschikt echter, samen met de nv Restotel, over een contract dat nog loopt tot 2036. Maar als zijn handelsovereenkomst vroegtijdig zou worden stopgezet heeft hij recht op een schadevergoeding van zo'n 8 miljoen euro. Te betalen in dat geval door de andere partij, bouwgroep Willemen. De deadline waarop een nieuwe investeerder moest worden aangeduid lag op eind maart 2018, maar werd ruim overschreden.





Tijdverlies

Dat baart de oppositie zorgen, want het geeft de huidige uitbater het recht om naar de rechter te stappen. "Bij het niet halen van de deadline moet de stad rond de tafel zitten met de exploitant. Dat is nog niet gebeurd. Wetende dat de werken hoogdringend zijn, wil ik waarschuwen voor een jarenlange procedureslag als er voor een andere investeerder wordt gekozen. Als we in een rechtszaak terechtkomen, dan gaat er alleen maar meer tijd verloren", waarschuwt Björn Anseeuw (N-VA).





Drie opties

Ook Wouter De Vriendt (Groen) is kritisch. "Blijkbaar is het de bedoeling om nu met beide kandidaten te spreken, maar als je van plan bent om het advies van de commissie niet te volgen, waarom dan een commissie inroepen?", vroeg hij aan de burgemeester. Vande Lanotte ging niet in op de specifieke vragen. "Het is voor het eerst dat er twee dossiers op tafel liggen die door de commissie als vrij positief worden beoordeeld. We hebben nu drie opties. We kunnen Thermae Palace toewijzen aan een van de twee kandidaten. Of we kunnen beslissen om niet toe te wijzen. In dat geval moeten we praten met de huurder." De burgemeester wil in augustus de knoop doorhakken over de verkoop van Thermae Palace. Die deadline lijkt met de verkiezingen in oktober alvast geen toeval.





