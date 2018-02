"Veel van mij geleerd" EREVOORZITTER EDDY VERGEYLEN 09 februari 2018

"Ik ben meer dan honderd procent tevreden met deze uitkomst", zegt erevoorzitter Eddy Vergeylen. "Nadat we promoveerden naar eerste klasse in 1993, zat Peter Callant twee jaar bij mij in de raad van bestuur. Zo heeft hij toch een en ander van mij geleerd en opgestoken. Verder ken ik Peter zeer goed. Ik was erbij toen hij zijn eerste kantoor opende en we hebben allebei een appartement in Spanje, bij elkaar in de buurt zelfs. Maar het zware werk moet nog beginnen, zoals het afronden van de overname en het opmaken van het budget. Het wordt ook zaak om de voetjes op de grond te houden. Ik heb nooit gevreesd voor een mogelijke neergang van KVO. Callant is de juiste man voor onze club." (TVA)