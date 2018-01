'Urban hotel' opent in juni in voormalige Royal Astor STATIG PAND IN HERTSTRAAT KRIJGT EERST GRONDIGE FACELIFT LEEN BELPAEME

02u35 0 rv Als voorproefje werden al twee kamers afgewerkt. In de interieurs van zogenaamde 'urban hotels' wordt gewerkt met hout, beton, metaal en groen. Dat zou de inrichting een stedelijk karakter geven. Oostende In het voormalige Royal Astor hotel in de Hertstraat opent in juni een nieuw hotel met 96 kamers: Upstairs. Zowel het interieur als de gevel krijgen een facelift. Er zijn al twee kamers afgewerkt om toeristen een voorproefje van een 'urban hotel' te geven. Je kan nu al boeken voor komende zomer.

Na Excelsior en Zeegalm in Middelkerke, Helios in Blankenberge, Zon en Zee in Westende en Andromeda en Burlington in Oostende heeft de groep C-Hotels met de Royal Astor een nieuw hotel gekocht om aan de keten toe te voegen. "De Royal Astor van Ignace Vanheste was een typisch hotel ingericht voor de Engelse markt. Maar voor Britten wordt het steeds duurder om naar hier te komen en busreizen zijn steeds minder populair. Maar we hadden al een tijdje ons oog laten vallen op het hotel, vooral omdat het met 96 kamers een van de grootste hotels in Oostende is. Het is ook een fascinerend gebouw met heel wat mogelijkheden. We zochten een hotel die we konden strippen om een er een volledig nieuw concept te introduceren. Het hotel zat toch op het einde van zijn levenscyclus en wordt nu zowel binnen als buiten volledig vernieuwd", vertelt zaakvoerder Xavier Vercaemst.





rv Het hotel gaat voor een ruwe look.

Beleving

Het concept van een 'urban hotel' is al populair in New York. "We werken met hout, beton, metaal en groen. We willen vooral meer dan ooit inzetten op beleving. De kamers blijven belangrijk, maar we willen vooral beneden een unieke beleving creëren. Iedereen zal er welkom zijn, het moet een 'hub' worden waar je kan afspreken. Er komen ook vergaderzalen, maar niet in de klassieke zin van het woord. Het zwembad zal dan weer plaats ruimen voor een presentatieruimte. We willen ook een restaurant waar iedereen iets kan komen eten. We werken daarvoor samen met Jilles voor een streetfoodconcept. De kamerprijzen starten al aan 50 euro voor een kamer zonder ontbijt. We serveren geen klassiek ontbijt, je zal in het restaurant kunnen bestellen zoals in Starbucks."





Timmy Van Assche Ook de gevel krijgt een facelift.

Eerst horeca, nu hotels

Oostende krijgt steeds meer hippe zaken, nu lijkt het alsof ook de hotels aan de beurt zijn. "Je hebt inderdaad al enkele hippe horecazaken en winkels volgens het 'urban concept', maar het concept is uniek voor een hotel", zegt Vercaemst. Het hotel opent op 1 juni. Momenteel zijn de werken nog volop bezig. "Er zijn in totaal 96 kamers. Er werden al twee kamers afgewerkt, zodat we de look en feel al kunnen tonen. Er kan immers al geboekt worden voor komende zomer."