"Unieke ervaring, die ik toch wat onderschat had" GRIET DEHAMERS MEE ALS COACH IN 'DOWN THE ROAD' OP ÉÉN LEEN BELPAEME

08 maart 2018

02u41 0 Oostende De reeks Down the road van Dieter Coppens op één wordt heel positief onthaald na de eerste aflevering vorige week. Nog in beeld, maar dan op de achtergrond komt Griet Dehamers als coach voor de deelnemers. De Oostendse werkt bij vzw Ithaka en zorgde er op de achtergrond voor dat alle deelnemers zich tijdens de reis goed voelden. Ook voor haar werd het een avontuur.

Een roadtrip maken met zes jongvolwassenen met het syndroom van Down, dat is het concept van Down the road. Dieter Coppens neemt hen mee langs 7 landen in een reis van 16 dagen. Onderweg verleggen ze hun grenzen. De productie nam ook een coach mee die het gewoon is om in het dagelijks leven met mensen met Down om te gaan. Griet is leerkracht en creatief therapeut van opleiding maar kwam bijna tien jaar geleden in Ithaka terecht als jobcoach.





"We gaan op zoek naar een geschikte werkplek voor de cliënten. We vertrekken daarbij altijd vanuit het talent en de vraag van de mensen zelf. Ik geef daarnaast ook dans- en bewegingsles en op zaterdag trek ik de Theateracademie Oostende in De Grote Post. Je merkt gewoon dat onze medewerkers daar helemaal in opleven en een andere manier hebben om zich uit te drukken", vertelt Griet.





Het productiehuis Roses are blue kwam bij Ithaka terecht op zoek naar deelnemers en begeleiders. "Onze coördinator vroeg of het niets voor mij was. Ik heb al vaak gereisd en doe dat zeer graag. De eerste confrontatie met de camera vond ik weliswaar niet gemakkelijk, maar ik wou er toch graag aan meewerken om het voor de deelnemers mogelijk te maken om de reis te maken."





Op de rem staan

Down the road brengt het downsyndroom op een bijzondere manier in beeld. "Deze reis was fantastisch in kader van empowerment. Ik heb ook heel wat geleerd door veel te reizen. De zes krijgen de kans om te groeien in hun eigenheid en te ontdekken", vertelt Griet. Toch was de begeleiding belangrijk. "Je mag hun kwetsbaarheid niet wegstoppen. Er blijft nood aan begeleiding en nabijheid en beide aspecten komen in de reeks mooi aan bod. In het dagelijkse leven gaan we de grenzen stap voor stap verleggen, maar hier werden ze onmiddellijk in een nieuwe situatie ondergedompeld. Het was aan mij om soms extra duiding te geven en af en toe eens om de rem te gaan staan. Je moet ermee rekening houden dat zij alles beleven vanuit een ander perspectief. De reeks toont een evenwichtig beeld van het syndroom van Down. Dat is zeker in tijden van de NIPT (deze screeningtest speurt in het DNA van een foetus naar het syndroom van Down, nvdr) belangrijk. Er wordt getoond dat een kwalitatief leven bij mensen met Down mogelijk is, maar je mag het ook niet te rooskleurig voorstellen."





Indrukwekkend

Wat op televisie een kleine bende van 8 mensen lijkt, is in werkelijkheid een productie met 26 mensen. "Het was telkens een indrukwekkende karavaan", vertelt Griet. Ook voor de mensen achter de schermen was het een unieke ervaring. "Dieter zelf heeft dat schitterend gedaan. Hij is zo'n warme mens. Het klikte meteen met de deelnemers en hij gaat heel ongedwongen met hen om. Er was ook een heel spontane interactie met ondermeer de geluids- en cameramensen. Die zes hebben iedereen gecharmeerd."





Voor Griet zelf was het een uitputtende reis, maar ook een mooie ervaring. "Ik had het op voorhand wat onderschat. Vooral ook de aanwezigheid van de camera's zorgt ervoor dat je altijd op je hoede bent. Je had van 's morgens als je opstaat tot 's avonds camera's en een microfoon. Daarnaast heb je ook de bezorgdheid over die zes mensen en wil je ervoor zorgen dat ze op een goede manier het einde van de reis halen."