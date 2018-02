"Uitstekend geplaatst" BOUWHEER EN SPONSOR BART VERSLUYS 09 februari 2018

"Peter Callant is een uitstekend man om het voorzitterschap op zich te nemen", meent Bart Versluys. "Door zijn rol in de dienstverlenende sector en zijn indrukwekkende portefeuille aan klanten over heel België, is KVO een prima plaats om te netwerken. Peter is een stevige werker, dynamisch en sportief aangelegd." Versluys is al langer sponsor van het voetbalstadion. "Ik had de club kunnen kopen en er iemand posteren als voorzitter, maar zo zit ik niet in elkaar. Als ik iets doe, wil ik het goed doen. Ik heb te veel werk in de vastgoedsector. Of we met Peter het stadion verder zullen vernieuwen? Dat kan, maar de prioriteit is de stabiliteit van de club verzekeren." (TVA)