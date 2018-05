"Uitbreiding richting Mercator succes" 19DE 'OOSTENDE VOOR ANKER' LOKT 225.000 BEZOEKERS TIMMY VAN ASSCHE

14 mei 2018

02u39 2 Oostende Maritiem festival Oostende Voor Anker mag terugblikken op een geslaagde editie met 225.000 bezoekers. "De uitbreiding van het event langs de Vindictivelaan was een groot succes", analyseert organisator Hubert Rubbens.

Gisteravond al was 90 procent van de infrastructuur van Oostende Voor Anker afgebroken, vandaag bouwen de medewerkers de laatste tenten en podia af. De afgelopen vier dagen liepen er langs de Visserskaai, Vindictivelaan, Sint-Petrus- en Paulusplein zowat 225.000 bezoekers. "Een week voor de start van het event werd slecht weer verwacht op drie van de vier dagen. En zie hoe zonnig het is uitgedraaid. Behalve in de nacht van zaterdag op zondag bleef regen uit. Wanneer het mooi weer is, is de sfeer nog gemoedelijker," zegt organisator Hubert Rubbens. "Klein detail: zaterdagnacht was er een forse windstoot die een klein tentje en wat hekkens deed verschuiven, maar gelukkig zonder erg. Kijk, al ons promomateriaal is de deur uit, zoals 25.000 programmaboekjes. We mogen terugblikken op een prima editie. Bezoekers kwamen niet alleen voor de 142 topschepen, zoals de Shtandart of Belem, maar ook voor marineschip Krokus en honderd optredens." Een van de redenen van het succes is volgens Rubbens de uitbreiding van het evenement langs de Vindictivelaan. "Het is al zeker tien jaar geleden dat we nog zo'n ingrijpende praktische veranderingen hebben uitgevoerd. Alle standjes stonden samen, het event werd helemaal opengetrokken. We zagen heel wat mensen flaneren langs de promenade. Zeilschip Mercator kon door die indeling profiteren. Op de eerste dag telden ze al duizend bezoekers, terwijl dat er anders zo'n vierhonderd zijn." Volgend jaar, van 23 tot 26 mei, vormt de Mercator het middelpunt van de belangstelling. Dan wordt de expeditie van het schip naar Paaseiland in 1934 het thema. "We zullen het Jan Piersplein voor het schip voorzien van een derde podium en een expo inrichten. De opstelling van de schepen wordt ook lichtjes veranderd. De klassieke schepen komen langs de Vindictivelaan te liggen, de pleziervaartuigen die anders in het dok liggen, verhuizen dan tijdelijk naar de overkant. We zien namelijk dat niet alle bezoekers van de Vindictivelaan naar de Leopold III-laan oversteken."





Horeca tevreden

Met de massa bezoekers zou je verkeersproblemen verwachten. Maar ondanks de drukte bleven grote problemen uit. De centrumparkings liepen evenwel razendsnel vol, vooral op zaterdag. Heel wat bezoekers doken het stadscentrum in, onder meer dankzij de Late Night Shopping op vrijdagavond. Het event gaf ook de horeca een boost. Hotels noteerden een bezetting tot 95 procent. Zaterdagnacht was de bezetting iets minder door het aangekondigde mindere weer, meldt Toerisme Oostende.