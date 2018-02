"Tot 70.000 flessen per jaar" 'T KOELSCHIP BREIDT UIT MET UITZONDERLIJKE BROUWINSTALLATIE TIMMY VAN ASSCHE

08 februari 2018

02u25 0 Oostende 't Koelschip is in acht jaar tijd uitgegroeid tot een begrip in de wijde regio van Oostende. Nu breiden zaakvoerders Ive Mostrey en Sandy Major hun stadsbrouwerij uit met zes kloeke biertanks. "Jaarlijks kunnen we zo'n 70.000 liter bier brouwen."

In 2010 opende 't Koelschip in de Van Iseghemlaan 101 als klassieke bierwinkel. In de rekken bieden ze dan wel zo'n vierhonderd unieke en verrassende bieren aan, toch kriebelde het bij Ive en Sandy om zélf aan de slag te gaan. In 2015 ging de stadsbrouwerij officieel van start. "Ik doe het uit liefde voor het vak. Brugge, Kortrijk, Gent en Roeselare hebben al een stadsbrouwerij. Het kan niet zijn dat Oostende, met zoveel potentieel en toeristen, achterblijft", vertelde Ive toen. Het koppel brouwt niet alleen zelf verschillende soorten bier, maar organiseert ook workshops. Sterker nog: verschillende horecazaken in Oostende, zoals 't Botteltje, creëren hier hun eigen huisbier.





50.000 liter

Nu hebben Ive en Sandy een nog grotere bierinstallatie geplaatst. De bierwinkel zelf verhuisde naar de bovenverdieping, op het gelijkvloers staan nu vier tanks met elk een capaciteit van 650 liter en twee mastodonten van vier meter hoog. Op een ervan schilderde Herr Seele stripheld Cowboy Henk.





De twee gisttanks hebben een volume van 2.500 liter. Wat een verschil: bij de start van de brouwerij werd, ocharme, zestig liter gebrouwen. "We kunnen nu meer verschillende soorten produceren, maar uiteraard ook meer bier in liters. Jaarlijks zullen er 70.000 flessen van de band rollen, goed voor 50.000 liter. Nog altijd kunnen ondernemers hun eigen bier maken. Ook particulieren kunnen naar aanleiding van een feest, geboorte of benefiet een recept en bier uitwerken. Behalve het Cowboy Henk-bier, zullen we ook werken aan een nieuw brouwsel voor wereldwinkel Oxfam en een zogenaamde 'session ale', een bier met een lager alcoholgehalte."





Reputatie

De afgelopen jaren raakte de bierwinkel van Ive en Sandy steeds beter bekend. Ze werken nu samen met 75 horecazaken uit de regio Brugge en Oostende en nog eens met 250 Vlaamse drankenhandelaars.





"Bier blijft een topproduct. Het past bijvoorbeeld veel beter bij kaas dan wijn. De tannines van wijn remmen de spijsvertering af, in tegenstelling tot goed bier. De stadsbrouwerij wint alsmaar aan bekendheid en populariteit. Hopelijk kunnen we ook tijdens grote events, zoals het Filmfestival of in het Kursaal, met onze rasechte Oostendse brouwsels uitpakken."





Ive en Sandy stellen hun uitgebreide brouwerij graag aan het publiek voor. Van 12 tot en met 18 februari is er een grote opendeur. Ze stellen er bijvoorbeeld hun eigen 'Amour Fou' voor, met een vette knipoog naar valentijn. Het bier bevat verse jeneverbessen en koriander. "Perfect voor bij een lekkere oester", lacht Ive. Tijdens de opendeur worden ook Oostendse vissoep en garnaalkroketten aangeboden. Alle info: www.facebook.com/stadsbrouwerijoostende.