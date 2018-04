"Tijd om mensen wakker te schudden" 25 VRIJWILLIGERS RAPEN 21.000 SIGARETTENPEUKEN OP IN 2,5 UUR LEEN BELPAEME

23 april 2018

04u30 0 Oostende De vrijwilligers van Proper Strand Lopers trokken zaterdag voor één keer niet naar het strand om peuken te ruimen, maar naar de binnenstad. In 2,5 uur raapten ze 21.000 peuken op.

Terwijl er een massa volk was in Oostende om te genieten van het mooie weer, trokken 25 vrijwilligers er zaterdag op uit om peuken op te rapen in de straten van Oostende. De actie lokte dan ook heel wat bekijks. "Ik heb het gevoel dat we soms aangestaard wordt", zegt een vrijwilliger.





Sensibiliseren

De actie is vooral bedoeld om te sensibiliseren. Voorbijgangers worden geconfronteerd hoeveel peuken er op de grond liggen en dat lokt nogal wat reacties uit. Tientallen mensen spreken de vrijwilligers aan met 'proficiat' tot 'chapeau'. "Moest iedereen zijn eigen vuilnis opruimen, zou het toch veel beter zijn, hé madam." Dat kunnen de vrijwilligers alleen maar beamen. Twee Waalse toeristen die aan de rand van de vijver in het Leopoldpark zitten te roken krijgen dan weer een asbakje overhandigd. Ze zijn positief. "We zullen het zeker gebruiken. Vlaanderen is veel properder dan Wallonië."





Frustratie

De vrijwilligers krijgen ook andere reacties. "Mensen zeggen soms dat de stad het maar moet opruimen", vertelt Carine Van Loocke. Zij ruimt al twee jaar vuilnis op met de Proper Strand Lopers. "Ik doe het vooral omdat je te veel beelden ziet uit de natuur van dieren die verstrikt raken in afval of van een walvis die een buik vol afval heeft."





Ook Aurelia De Nys sloot zich in oktober aan bij de Proper Strand Lopers. "Ik wou mijn frustratie omzetten in iets nuttig. Normaal ruimen we het strand op, maar nu doen we eens iets anders. We weten ook wel dat we niet veel zullen veranderen op zo'n dag. We doen het vooral uit idealisme en om mensen wakker te schudden. We kunnen zo bewijzen dat er echt een probleem is."





Het bewijs is indrukwekkend. De 25 vrijwilligers hebben in 2,5 uur twee grote glazen tubes gevuld met 21.000 sigarettenpeuken. Een beeld dat meer dan genoeg zegt. De Proper Strand Lopers hebben een duidelijke boodschap. "Zestig procent van de mensen die buiten roken, gooit de peuk op de grond zonder er zelfs bij na te denken. Als je dan al die peuken kan tonen, heeft dat wel impact. Veel mensen zijn er zich ook niet van bewust dat er zoveel toxische stoffen in zitten. Eén peuk kan vijfhonderd liter water verontreinigen door de 2.500 chemische componenten die het bevat. Onderzoek heeft aangetoond dat een gewoonte als deze slechts kan aangepakt worden als er controle is, als de infrastructuur aangepast wordt en met sensibilisering over de problematiek", vertelt initiatiefnemer Tim Corbisier.





De actie werd op vijf plaatsen in België georganiseerd samen met Leo Not Happy. De sigarettenpeuken zullen in een sokkel gestoken worden om op te stellen op specifieke plaatsen.