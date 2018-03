'Tienerschool' moet overstap naar secundair versoepelen 07 maart 2018

GO! Atheneum Pegasus en basisscholen Stene en Vermeylen richten vanaf 1 september een zogenaamde 'Tienerschool' op. "De bedoeling is om de kloof tussen het basis- en secundair onderwijs te verkleinen", zeggen directeurs Jean Surmont, Nick Ravyse, Nancy Helsmoortel en Muriel Julet. "De overstap naar het middelbaar is voor sommige leerlingen problematisch: een andere schoolcultuur kan leiden tot faalangst of schoolmoeheid." Concreet zullen de drie scholen de leerinhoud van de derde graad basisonderwijs en de eerste graad secundair op mekaar afstemmen. Er zullen ook gezamenlijke projecten lopen inzake taal en techniek. Leerkrachten van het secundair zullen ook in het basisonderwijs doceren, zodat de leerlingen kunnen wennen aan het les krijgen van meerdere onderwijzers. In de Vermeylenschool wordt ook een eerste graad ingericht op het schooldomein. Momenteel telt basisschool Stene zo'n 70 laatstejaars, de Vermeylenschool een twintigtal. Hoeveel leerlingen zullen inschrijven in de 'Tienerschool', hangt af van de beslissing van de ouders en leerlingen zelf. Het project is uniek in Oostende en krijgt een vervolg in Bredene en Koekelare. De naam 'Tienerschool' is overigens een tijdelijke titel. (TVA)