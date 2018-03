'Thee met een Verhaal' komt naar Oostende SPECIAALZAAK UIT AARSCHOT OPENT TWEEDE VESTIGING LEEN BELPAEME

31 maart 2018

03u13 0 Oostende De Oostendse Nadia Burman (37) opent samen met vriendin en zakenpartner Jessica Van Humbeeck een tweede vestiging van Thee met een Verhaal in Oostende. Jessica baat de winkel in Aarschot uit en Nadia verkoopt het theeverhaal aan zee.

Er is steeds meer aandacht voor thee. "Mensen beseffen dat ze gezonder moeten leven en gaan op zoek naar alternatieven. De wereld is al hectisch genoeg en ze zoeken iets om tot rust te komen. Zo komen ze bij ons terecht. Ik ben ondertussen twee jaar met thee bezig via Jessica. Ik zat met een burn-out en we leerden elkaar kennen via de Facebookpagina van Sandra Bekkari. Zij is al langer bezig met thee en gaf allerlei tips. Dat bracht me tot rust en zo groeide de passie. Ik heb ondertussen een certificaat van theesommelier behaald", vertelt Nadia.





Door de grote vraag in Aarschot opende Nadia een pop-upwinkel bij haar thuis in Oostende. "Er kwamen veel vragen uit West-Vlaanderen van mensen die vroegen om hier eens te komen proeven. Ondertussen is de interesse zo groot dat we beslisten om een zaak te openen in het centrum van de stad. Dit pand in de Van Iseghemlaan, vlak naast Toerisme Oostende, was echt perfect. Het moest vooral heel gezellig zijn, een plaats waar mensen tot rust kunnen komen", vertelt de mama van vier kinderen.





Ook advies

Jessica Van Humbeeck stelt de thee samen. "Zelf ben ik daarvoor nog niet lang genoeg met thee bezig, maar na de hectische voorbereidingen wil ik een opleiding starten als herborist (kruidkundige, ndr.). Ik lees er nu wel al veel over. Bij thee blijf je levenslang leren. In de zaak verkopen we niet enkel thee, we geven ook raad. Als mensen bijvoorbeeld vaak een opgeblazen gevoel hebben, gaan we op zoek naar de thee die kan helpen. Alles wordt aangepast aan de mensen zelf. Voor ze iets kopen kunnen ze ook eerst proeven of gewoon rustig komen genieten van een kopje thee. Ik zie vaak dat mensen die elkaar niet kennen na een workshop nog contact houden. Een kopje thee nodigt wel eens uit om iemand zijn verhaal te laten vertellen."





Er zijn ook workshops gepland. "We geven verschillende soorten workshops over bijvoorbeeld matcha-thee, maar ook theedegustaties waarbij vijf verschillende soorten aan bod komen, het maken van ijsthee en er zijn sessies rond afternoon tea. Jessica heeft hiervoor een cursus gevolgd in Engeland en behaalde het diploma Expert in de Britse Thee-Etiquette in Londen.





Zij weet hoe je een typisch Britse teaparty host. Het is die kennis en hoe je thee en kruiden mengt tot iets unieks, die we delen en aanbieden tijdens onze workshops." Meer info vind je op de website, https://www.theemeteenverhaal.eu