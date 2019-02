‘Technopolis on tour’ voor het eerst in Oostende Timmy Van Assche

25 februari 2019

11u50 0 Oostende Technopolis, het centrum voor wetenschap en technologie in Mechelen, is bezig met haar nieuwe tournee door Vlaanderen. Met ‘Technopolis on tour’ brengen ze een gloednieuwe reeks wetenschapsshows voor scholen, voor het eerst ook in Oostende.

Op het programma staan deze week drie shows per dag met als thema’s lucht, gas en druk. Ze werden ontwikkeld op maat van kleuters en leerlingen van het eerste tot en met zesde leerjaar. Met een leuke sessie in het Bosjoenk werd de aftrap gegeven van Technopolis@Oostende. Ze zagen onder meer hoe je met een zes leerlingen en juf op een plank kon staan die op ballonnen lag, zonder dat de ballonnen ontploffen. Of hoe een strandbal met een sterke bladblazer in de lucht werd gehouden. Ook leerden ze hoe je heel snel een ballon kan opblazen. Alle proeven werden ingeleid door een leuk verhaaltje op maat van de kinderen. Niet alleen de kleintjes zelf, ook de leerkrachten werden op het podium geroepen.

“Laagdrempelig”

“Alle Oostendse basisscholen werden uitgenodigd. In totaal zullen er zo’n 2.400 leerlingen deze week naar de voorstelling komen”, duidt schepen van onderwijs Natacha Waldmann (Groen). “De dienst onderwijs en buitenschoolse kinderopvang heeft 4.000 euro voorzien, zodat de kinderen de sessies gratis kunnen bijwonen.” Waldmann hoopt dat de leerlingen meer interesse krijgen in voor een wetenschaps- of technische opleiding. “Technopolis on tour is voor de leerlingen een leuke manier om nieuwe kennis en inzichten te verwerven. Oostende heeft een breed aanbod aan scholen en opleidingen die aansluiten bij wetenschap en techniek. Maar zowel bij kinderen als ouders bestaat nog de vrees dat de opleiding te moeilijk of niet op maat is. Dit project werkt alvast drempelverlagend.” En Waldmann nam zelf deel aan een proefje. “Want je bent nooit te oud om te leren, hé”, knipoogt ze.