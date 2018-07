'Surfwagen' vol spullen gestolen tijdens zwempartijtje 02 juli 2018

02u29 3 Oostende Tijdens een zwempartij van nog geen half uur is de grijze Citroën Jumper van de 37-jarige Sil Vandenberghe uit Oostende gestolen. De bestelwagen was ingericht als surfvan en mobilhome. De diefstal gebeurde zaterdagavond.

"Met een vriend reden we langs de Kustbaan in Raversijde en we besloten nog even de zee in te gaan", vertelt Sil. "We parkeerden de Jumper aan de 'roze villa' en doken het water in. Na nog geen half uur waren we terug, maar toen al bleek de 'van' gestolen te zijn. Erin zaten twee surfplanken en een winch (om een surfzeil mee op te spannen, red.). Die alleen al zijn goed voor 3.000 euro. Maar de 'van' was ook ingericht als mobilhome met een koelkast, tal van andere zaken, en ook onze portefeuilles en gsm's lagen erin. Ook de sleutels van mijn andere auto en van bij me thuis zijn zo verdwenen. En opeens dacht ik eraan dat ook mijn gps met thuisadres er nog in zat. Dus belde ik meteen de politie met de vraag om bij mij thuis langs te gaan. Toen ik zelf thuis kwam, ben ik meteen mijn andere auto gaan verzetten en liet het slot van mijn huis veranderen." Sil vroeg de politie de camerabeelden in de buurt te bekijken. Hij deed intussen ook zelf een oproep op Facebook. "Toen ik de Jumper aan de 'roze villa' parkeerde, stopten er in de buurt vier wagens. Mogelijk stond er daarna één op de uitkijk tot we aan het zwemmen waren. Hopelijk wordt de 'van' snel teruggevonden." (JHM)