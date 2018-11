'Straatpraat' op Radio Noordzee 28 november 2018

Daniel Deschacht heeft het op zaterdag en zondag op Radio Noordzee over de betekenis van Oostendse straatnamen in 'Straatpraat'. De man schreef een boek over de oorsprong van de 900 Oostendse straatnamen. Op de lokale radio zijn er ook al rubrieken rond dialect en de geschiedenis van de stad. Straatpraat is te horen op zaterdag en zondag om 10.15 uur en op zondagavond om 18.15 uur op 105 FM. (LBB)