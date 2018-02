'Sterrenkijkdagen' lokt 50 liefhebbers naar zeedijk TIMMY VAN ASSCHE

26 februari 2018

10u41 0

De vzw Astropolis en jeugdvereniging sterrenkunde Quasar hebben zich zaterdagavond met telescopen op het Zeeheldeplein opgesteld tijdens de 'Sterrenkijkdagen'. Het heldere weer was ideaal. "Vooral de maan was goed te zien en stond bijna in het perigeum, het dichtste punt in zijn baan om de aarde. Dit betekent dat de maan ook wat groter aan de hemel te zien was dan normaal", vertelt Patrick Jaecques van Astropolis. Veel kraters, ringwallen, bergen, zeeën, rillen en andere oppervlaktedetails waren zichtbaar. Aanvankelijk had de activiteit tot na 23 uur moeten duren, maar de wind stak er spijtig genoeg een stokje voor. "De koude zijn we wel gewoon, maar door de strakke wind moesten we al om 21 uur stoppen", gaat Jaecques verder. "Het was niet leuk voor onze leden, maar we moesten ook oppassen voor onze apparatuur. Omdat alles stond te trillen, hadden we moeite om alles in beeld te brengen. We hebben toch vijftig bezoekers over de vloer gekregen en zijn blij met die opkomst." Binnen twee weken zou overigens de bouw van het Space Sciene Center op de Duinkerkseweg starten.