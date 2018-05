"Statiegeld niet nodig? Wij rapen vóóral pmd" BURGERS DIE STRAND SCHOONHOUDEN BOOS OVER TWEET STAATSSECRETARIS BART BOTERMAN

31 mei 2018

02u54 0 Oostende Het burgerplatform Proper Strand Lopers is misnoegd om de uitlatingen van Staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld). Die impliceerde in een tweet dat er tussen aangespoeld afval geen plastic flessen en blikjes zitten, om het afgevoerde wetsvoorstel over statiegeld te rechtvaardigen. "Onzin, want veertig procent van wat wij rapen zijn blikjes en flessen", aldus de Proper Strand Lopers.

De tweet van Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer was een reactie op een tweet van Bredens burgemeester en parlementslid Steve Vandenberghe (sp.a). Die had teleurgesteld gereageerd nadat het wetsvoorstel over statiegeld op plastic flessen en blikjes werd weggestemd in het Vlaams Parlement. "Steve, dit halen de mensen van uw strand. Dingen gecoverd door uw voorstel statiegeld = 0. Dingen aangepakt door mijn actieplan en EU-voorstel = 100%. Wie is er dan geloofwaardig. Laat je idee-fixe los en kies voor échte oplossingen", antwoordde de staatssecretaris. Hij voorzag het Twitterbericht van een foto met geruimd afval van Proper Strand Lopers, waarop geen flessen of blikjes te zien zijn. Het zorgde voor een ware Twitterrel. "Die foto werd genomen nadat de pmd al was gesorteerd. Veertig procent van wat wij rapen, zijn plastic flessen of blikjes", zegt Tim Corbisier van Proper Strand Lopers. Dat beamen ook Jonathan Devos en Kelly Spillier, de hoofdredders van Oostende en Bredene, die zelf geregeld afval ruimen. "Ontkennen dat flessen en blikjes een probleem zijn, is je reinste onzin. Het strand ligt er vol mee. Met statiegeld zouden die er gewoon niet liggen", zeggen ze.





Staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) had het naar eigen zeggen niet zo bedoeld. "Ik wou enkel aantonen dat de problematiek veel groter is dan enkel plastic flessen of blikjes. Er is namelijk een ruimere aanpak vereist en volgens mijn partij zal statiegeld geen soelaas brengen", reageert De Backer op de hele polemiek. Hijzelf lanceerde het Actieplan Marien Afval om zwerfvuil terug te dringen, in samenspraak met de producenten. "Het recente Europees verbod op eenmalig te gebruiken plastic voorwerpen zoals vorken, messen of wattenstaafjes kan ik enkel toejuichen."





Veertig procent

Steve Vandenberghe (sp.a), die mee achter het statiegeldvoorstel zat, begrijpt de argumentatie niet. "Volgens studies doet statiegeld het zwerfvuil met veertig procent afnemen. Dat zou een enorme vooruitgang zijn en past precies in die globale aanpak. Er moet veel meer gebeuren, maar statiegeld was stap 1", reageert Vandenberghe. "De regering is medeplichtig aan de grootste milieuramp ooit."





Als ludieke actie zullen de Proper Strand Lopers, die al 120.000 liter afval verzamelden, alle tweets van De Backer beantwoorden met een postkaart. "Daarop is een strandfoto met plastic flessen te zien met het bijschrift 'Groetjes uit...", naargelang de plaats waar de foto werd genomen. We nodigen de staatssecretaris uit om met ons afval te komen rapen. We zouden graag eindelijk rond de tafel zitten", zegt Corbisier.