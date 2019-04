‘Start de dag beter met Peter’ bij Radio Noordzee: “Bereid je voor op goeie oneliners” Leen Belpaeme

10 april 2019

11u43 0 Oostende Voortaan zal bekende Oostendenaar Peter Maenhoudt elke werkdag te horen zijn bij Radio Noordzee. Zijn opvallende doordenkertjes zullen aan bod komen tussen 7 en 10 uur ’s morgens.

Peter Maenhoudt is fotograaf en een gekende figuur in Oostende. Op sociale media post hij bijna elke morgen een gedachte, overpeinzing of raad. Die krijgen nu een extra leven bij Radio Noordzee, want Peter zal elke morgen te horen zijn in de rubriek ‘Start de dag beter met Peter’. “Het is de eerste keer dat ik op zo’n regelmatige basis zal te horen zijn. Bij Radio Noordzee lees ik zelf mijn oneliners, gedachten of raad in. Ik kan er mijn knipoog aan toevoegen.” Peter belooft ook enkele doordenkertjes gelinkt aan de actualiteit op te nemen in zijn rubriek. “We kunnen wel eens een kritische noot laten horen, maar toch steeds met een positieve ingesteldheid.” ‘Start de dag beter met Peter’ is te beluisteren op weekdagen om 7.15, 8.15 en 9.15 uur bij Radio Noordzee op 105 FM.