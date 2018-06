"Stamgasten én toeristen: iedereen volgt hier WK" 16 juni 2018

02u41 2 Oostende De horecazaken in de Langestraat in Oostende springen maar wat graag op de kar van het wereldkampioenschap voetbal. Neem nu bar Poco Loco van Jurgen Declercq.

Al meer dan twintig jaar zendt Jurgen belangrijke sportevenementen op groot scherm uit. "We zijn geen sportcafé, maar wielerwedstrijden als Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen en natuurlijk ook het Europees en wereldkampioenschap voetbal zenden we maar wat graag uit", vertelt Jurgen. "Als ik mijn projector en scherm inschakel, kan tot 130 man gratis van het voetbal genieten. Wij tonen élke wedstrijd van het WK en al een uur voor de aftrap openen we de deuren. We delen ook enkele voetbalshirts als gadget uit. Voetbal volgen op café is een echt volksgebeuren. Je verbroedert er met de kameraden, praat voor en na de match nog wat bij en leert er mensen kennen. Alle cafés in de Langestraat hebben hun vaste klanten die van de partij zijn, maar ook toeristen - Fransen, Duitsers, Engelsen of Portugezen - komen maar wat graag hier kijken. Ze horen de ambiance tot op straat en willen er natuurlijk bij zijn."





Ook andere cafés, zoals Twilight, Hemingway, Crayon en Flight 90, tonen de matchen van de Rode Duivels.





(TVA)